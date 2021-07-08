微解封擬放寬高強度管制 邱臣遠：勿匆促上路釀疫情風暴
新冠肺炎疫情三級警戒從5月延長至7月12日，隨著國內新冠肺炎疫情趨緩，指揮中心規劃7月13日後放寬高強度管制。台灣民眾黨立委邱臣遠今（8）日表示，產業微解封指引許多部會仍在「研議中」，呼籲勿匆促上路，以免釀成疫情風暴。
記者呂炯昌／台北報導
2021-07-08 11:00:49
邱臣遠表示，借鏡奧地利、德國、西班牙、義大利、美國等歐美國家解封進程，指出「內需型產業」通常是第一階段微解封的重點業別。邱臣遠引用中經院數據，指出內需型產業恐有資金斷鏈風險，可說是苦不堪言。如今引頸期盼的微解封在即，政府卻對復工指引卻漫不經心，讓業者好失望。教育部、經濟部、文化部、衛福部對於各產業作業指引全在「研議中」。對於這樣的現象，他質疑「防疫統籌單位指揮中心，到底有沒有在盤點各行業別的防疫指引進度？何時可以公布指引？有沒有跟產業完整溝通？會不會又出現3+11決策翻版？」。
邱臣遠舉運動健身事業為例，6月曾邀集業者舉辦紓困座談會，當時就有業者盼在管控人流、接種疫苗等前提下，有限度開放產業，並於會後發函要求體育署研議相關可行性，但微解封指引至今卻仍無下文，「明明提早一個月提醒，怎麼都快微解封了，卻還沒有下文？」
邱臣遠表示，現在趕在7月13日微解封，各部會應儘速公布指引，「政府機關臨時抱佛腳，賭上的是防疫風險，萬一業者來不及準備，匆促上路恐釀更大防疫風暴！」他呼籲政府部門儘速公布原則性方向，並將執行彈性下放給地方政府，並將執行細節納入業者意見、因地制宜。唯有與業者緊密溝通，才能確保執行細節得以落實。邱臣遠呼籲指揮中心統籌進度，相關部會儘速公布作業指引，別讓業者都快上工卻無準則可用、通通迷惘中。
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