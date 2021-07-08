三級警戒擬延長　712後管制措施將適度鬆綁

行政院今（8）日召開院會，會中衛福部針對「COVID-19疫情現況及應處作為」報告。行政院長蘇貞昌聽取報告後做出裁示指出，病毒變化快速，作為一個機動的政府團隊，因應作為應該要滾動檢討，「如果警戒延長就要明確規範，如果要適度鬆綁，就要有適當指引」。

我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院發言人羅秉成轉述，蘇貞昌說，病毒變化快速，政府的因應方法就要滾動檢討、與時俱進，因應作為要對症下藥，「如果警戒延長，就要明確規範，如果要適度鬆綁，就要適當指引」，請各部會就指揮中心所訂規範，讓民眾詳細知道各種因應做法。

蘇貞昌說，政委唐鳳設計的疫苗施打預約制度調查受到民眾熱烈反應，同時看到順利運作，要不要有更精進作為與檢討，各地方施打站如何開設安排，政府要讓涵蓋面最廣最有效。他也強調，病毒仍舊隨時都在變化，不能掉以輕心，所有同仁對疫苗施打及疫情控制相關作為都要做好。

蘇貞昌也說，紓困作業持續進行，此次疫情衝擊較久且較劇烈，各部會推出紓困方案正在進行中，經濟面政府持續努力，讓紓困民眾得到最即時有效幫助，各部會就紓困精進之處提出改善，希望大家一起走出困境，這是國人期待，也是政府責任。

衛福部新聞稿指出，

行政院發言人羅秉成則說，三級警戒曾經一天高達500人確診，近期在國人同胞與中央合作之下，確診人數都在50人之下，確實有所變化，因此原來高度管制的措施，有放寬鬆綁的必要性。

羅秉成說，院長在上周就指示相關部會要預做準備，如果有相關行業受高度管制影響，衡量疫情狀況，提出相關指引，讓這些行業在遭受這麼嚴重的狀況下能夠喘口氣，各部會也都有所整理也報告了，目前待指揮中心最後核定，今天下午由指揮中心統一說明。