三級警戒擬延長　712後管制措施將適度鬆綁

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蘇貞昌說，政委唐鳳設計的疫苗施打預約制度調查受到民眾熱烈反應，同時看到順利運作，要不要有更精進作為與檢討，各地方施打站如何開設安排，政府要讓涵蓋面最廣最有效。他也強調，病毒仍舊隨時都在變化，不能掉以輕心，所有同仁對疫苗施打及疫情控制相關作為都要做好。
蘇貞昌也說，紓困作業持續進行，此次疫情衝擊較久且較劇烈，各部會推出紓困方案正在進行中，經濟面政府持續努力，讓紓困民眾得到最即時有效幫助，各部會就紓困精進之處提出改善，希望大家一起走出困境，這是國人期待，也是政府責任。
衛福部新聞稿指出，由於考量社區風險猶存，「指揮中心建議先維持全國三級疫情警戒，但可針對民生消費產業訂定防疫原則，漸進式鬆綁，以維護國人民生經濟」。同時，亦會持續協助地方政府強化民生供需產業健康監測及疫調匡列、病患收治轉送及醫療照護體系量能之整備等措施，以增進防疫效能。
衛福部表示，為因應COVID-19疫苗大規模接種作業，已完成建置「疫苗施打意願登記預約系統」，並自7月6日起於金門、馬祖、澎湖地區先行試辦2週，後續再依試辦結果，完善相關作業流程並推行至全國，以有效分配疫苗，保障全民福祉。
行政院發言人羅秉成則說，三級警戒曾經一天高達500人確診，近期在國人同胞與中央合作之下，確診人數都在50人之下，確實有所變化，因此原來高度管制的措施，有放寬鬆綁的必要性。
羅秉成說，院長在上周就指示相關部會要預做準備，如果有相關行業受高度管制影響，衡量疫情狀況，提出相關指引，讓這些行業在遭受這麼嚴重的狀況下能夠喘口氣，各部會也都有所整理也報告了，目前待指揮中心最後核定，今天下午由指揮中心統一說明。