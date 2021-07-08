柯嗆總統府也打特權疫苗 高虹安：盼中央政府公開透明
台北市長柯文哲昨日參加資深媒體人趙少康的節目直播，針對民進黨發動全黨猛烈打柯，柯文哲撂狠話表示，中央與總統府的疫苗也掛在北市，再整他就公布誰打了疫苗。台灣民眾黨立委高虹安今（8）日表示，既然中央政府整天在講特權疫苗，期盼中央政府能夠公開透明。
記者呂炯昌／台北報導
2021-07-08 12:29:16｜2021-07-08 12:31:14
高虹安表示，總統府跟中央機關的確有部分數量疫苗掛在北市府，但是要給誰施打只有中央知道，北市與台南市之前也發生特權疫苗爭執，既然中央整天在講特權疫苗，期盼中央政府能夠公開透明，畢竟這些疫苗的用途北市府不知道，但是依據柯文哲昨天的講法，看起來確實有些可能性他了解疫苗打在誰身上。
高虹安認為，全台疫苗最大狀況是患寡又患不均，誰先打、誰後打，分配不均產生許多爭議，甚至造成族群與南北對立，最佳解決方式就是疫苗到貨率能提升，要不然只能這樣無限循環。
針對柯文哲受訪稱環南市場當天的口角衝突是遭到設計，「請君入甕」早有準備，高虹安表示，當天記者會都有全程直播，大家都有看到，有沒有要請君入甕是個人感受，誰去那邊要噴口水，誰去哪邊嘗試營造北市防疫不力，大家都可以看影像，當然包含地方自治會長的心聲大家都看得很清楚。
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