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他曬童年「口香糖霸主」！網見粉盒全嗨炸：拿著走路超威

▲原PO分享一款粉色盒子的零食，堪稱是童年的「口香糖霸主」，畫面曝光引發網友熱議。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲原PO分享一款粉色盒子的零食，堪稱是童年的「口香糖霸主」，畫面曝光引發網友熱議。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-07-08 12:33:45

台灣零食從古早味的小點，到現代的創新口味商品，種類應有盡有，更有許多歷久不衰的經典好滋味，是許多民眾的童年回憶。近日，一名網友在臉書社團《爆廢公社公開版》貼文，分享一款粉色盒子的零食，堪稱是童年的「口香糖霸主」，畫面曝光讓網友忍不住飆淚，直呼「小時候拿著走路超威！」

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原PO在文中貼出一張照片，畫面中可見，貼著英文貼紙的粉紅色圓形塑膠盒，裡面裝有整卷的粉紅色泡泡糖，外型有如膠帶一般。原PO表示「很長的一條口香糖，小時候很愛吃，可以吃好久」，看到這張照片心中湧現滿滿的回憶。

▲原PO分享一款粉色盒子的零食，堪稱是童年的「口香糖霸主」，畫面曝光引發網友熱議。（圖／翻攝自《爆廢公社公開版》）
▲原PO分享一款粉色盒子的零食，堪稱是童年的「口香糖霸主」，畫面曝光引發網友熱議。（圖／翻攝自《爆廢公社公開版》）
貼文一出，隨即引發熱烈回響，網友紛紛回應「小時候拿著走路超威！」「以前上小學有這一卷，走路都能螃蟹步」、「小時候的最愛」、「以前拿這個裝逼請大家吃的」、「超愛！我喜歡紫色的」、「小時候很羨慕同學有這個，我家只能吃黃箭」、「小時候超愛吃」、「小時候超愛，我記得還有同學家裡有錢的，還會拿國外版的」。

不過，有網友卻認為「我比較愛飛壘口香糖，可以咬很久」、「我沒吃過，也沒看過」、「有時候太熱整個開始糊糊黏住」；也有網友透露，現在從網購一些通路還找得到這款口香糖。（編輯：賴詠璿）

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2021-07-08-2021-07-11

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