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唐鳳宣布疫苗預約系統正式上線！AZ下周起就能開打

▲行政院今（8）日宣布疫苗預約系統在上午10點正式上線，行政院政委唐鳳說明，而因應需求，也開放全國65歲以上的長者進行預約。（圖／NOWnews資料照）
▲行政院今（8）日宣布疫苗預約系統在上午10點正式上線，行政院政委唐鳳說明，而因應需求，也開放全國65歲以上的長者進行預約。（圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2021-07-08 12:11:30｜2021-07-08 14:15:51

行政院今（8）日宣布疫苗預約系統在上午10點正式上線，行政院政委唐鳳說明，因應民眾需求，開放全國65歲以上的長者進行預約，而隨著這兩天的AZ到貨，先前有登記、符合資格的民眾下周起就可以施打。

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行政院政務委員唐鳳日前宣布疫苗預約平台系統開放上路，會衡量國內一至八類施打序位及疫苗籌備狀況，開放九至十類民眾進行意願登記及預約施打，僅限金馬澎試辦，不過今早已經正式上線。

唐鳳表示，由於試辦相當順利，因此預約系統已經在今天上午10點正式上線，已經登記過的民眾紀錄均有保留無須再次登記。另外，經過試辦登錄的經驗後，許多長輩也提出想加入預約登記的需求，因此已經開放全國65歲以上的長者進行預約登記，而這兩天AZ疫苗到貨後，指揮中心在下周即將啟動預約，符合資格且選擇AZ疫苗的民眾，將會收到簡訊通知。

唐鳳日前表示，該系統會在每周三下午5點進行一次收單，並作為地方進行疫苗接種數量的準備及整理，若當地預約施打的對象多，則考慮可設立大型疫苗接種站。

▲指揮中心今（6）日宣布疫苗預約平台系統上線，開放到第九、第十類施打疫苗時來進行，目前由金門、馬祖、澎湖3離島縣市先試辦。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心日前宣布疫苗預約平台系統上線。（圖／NOWnews製作）
 

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2021-07-08-2021-07-11

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不考慮買不買的到、也不考慮您是否已經入手的問題，若是這三台主機擺在眼前，您最想要買哪一台呢？

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疫苗接種預約平台今日起開放民眾可去登記，您有去登記嗎？

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