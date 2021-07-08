唐鳳宣布疫苗預約系統正式上線！AZ下周起就能開打

行政院今（8）日宣布疫苗預約系統在上午10點正式上線，行政院政委唐鳳說明，因應民眾需求，開放全國65歲以上的長者進行預約，而隨著這兩天的AZ到貨，先前有登記、符合資格的民眾下周起就可以施打。
記者黃仁杰／台北報導
2021-07-08 12:11:30｜2021-07-08 14:15:51
行政院政務委員唐鳳日前宣布疫苗預約平台系統開放上路，會衡量國內一至八類施打序位及疫苗籌備狀況，開放九至十類民眾進行意願登記及預約施打，僅限金馬澎試辦，不過今早已經正式上線。
唐鳳表示，由於試辦相當順利，因此預約系統已經在今天上午10點正式上線，已經登記過的民眾紀錄均有保留無須再次登記。另外，經過試辦登錄的經驗後，許多長輩也提出想加入預約登記的需求，因此已經開放全國65歲以上的長者進行預約登記，而這兩天AZ疫苗到貨後，指揮中心在下周即將啟動預約，符合資格且選擇AZ疫苗的民眾，將會收到簡訊通知。
唐鳳日前表示，該系統會在每周三下午5點進行一次收單，並作為地方進行疫苗接種數量的準備及整理，若當地預約施打的對象多，則考慮可設立大型疫苗接種站。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。