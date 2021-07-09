宅家追劇鹽酥雞配啤酒！嘉義名店炸物、澳洲百年精釀啤酒

全國防疫警戒升至第三級後，許多人開始居家辦公，才發現雖然省了通勤時間，但是白天工作起來更辛苦了！工作時不但會遇到各種突發狀況：小孩哭鬧、家中毛孩打破杯盤等等，加上三餐還要自己備料烹煮，無論身心都特別覺得疲累！為了犒賞一整天的辛勞，許多人喜歡晚上弄點好吃的Comfort food、再加上冰冰涼涼的啤酒，好好追劇，讓自己真正放鬆一下。





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既然要能撫慰人心，當然就要選好吃好喝的！PChomeX 家好選物與嘉義在地人氣名店桃城雞排合作、同時引進澳洲百年精釀啤酒品牌Coopers庫珀啤酒，三大經典名牌聯手，共同推出超夯療癒美食，包括台式無骨鹽酥雞、美式薄皮雞腿塊，以及四款澳洲精釀啤酒，買回家簡單弄弄就能享受美食，輕鬆品味專屬的微醺時光，絕對讓其他人羨慕到不行！





澳洲超過百年經典精釀啤酒，冰涼暢飲、煩惱全消





PChomeX 家好選物所引進澳洲知名的Coopers庫珀啤酒，是由澳洲超過150年、且歷經六代家族經營，用最古老的二次發酵方法發酵精造而成，是澳洲當地經典、道地的精釀啤酒。無論是擁有果香、花香與淡淡啤酒花的淡艾爾精釀啤酒Pale Ale（綠罐），還是發酵時間短、酒精濃度低的精釀艾爾輕啤酒Mild Ale（橘罐），開瓶前，記得稍微滾動一下啤酒，讓酵母完成二次發酵，氣泡與風味融合更加豐富滑順，冰鎮後暢飲乾杯，此時一口啤酒、一口鹽酥雞，更容易讓人上癮，輕鬆入喉大大撫慰了疲累空虛的身心靈！





▲澳洲超過百年經典精釀啤酒，冰涼暢飲、煩惱全消。（圖／資料照片）

另一款，名列為世界十款頂級啤酒之一的氣泡淡艾爾精釀啤酒Sparkling Ale（紅罐），則展現出濃郁麥芽啤酒風味，很適合搭配重口味的下酒菜，平衡醬料的鹹味或辣味，卻依然保留啤酒深厚豐富的口感質地。如果你是喜愛來自於特殊烘烤過的麥芽、重口味釀造啤酒愛好者，不妨可以選擇經典英式精釀黑啤酒Best Extra Stout（黑瓶），融合了果香、巧克力及啤酒花苦味，讓啤酒的口感更加豐富，並帶有多層次的果香及芬芳。對於喜愛酒感較重的愛好者，這二款，絕對可以釋放累積一整天壓力的你，盡情啜飲大呼過癮！





▲下酒、追劇必配！超唰嘴獨門祕醬、酥脆外皮，體驗層次豐富回感。（圖／資料照片）

下酒、追劇必配！超唰嘴獨門祕醬、酥脆外皮，體驗層次豐富回感





Coopers庫珀啤酒適飲溫度是攝氏8-12度，所以，從冰箱拿出啤酒之後，選好等會兒要看的電影或影集，再開始悠悠哉哉來弄炸物，時間都很足夠。有別於一般雞米花採用比較柴的雞胸肉，桃城美式薄皮雞腿塊特別採用嫩雞腿肉，口感相對比雞胸肉更加外脆內Juicy，有如美式餐廳現炸的一樣。同時還附上招牌沾醬「椒麻醬」搭配，使用多種珍貴中藥材及來自世界各地嚴選的辣椒辛香料，更有桃城獨家私藏椒麻配方調製入醬，產生香、麻、辣等多層次的感官感受，讓人忍不住一口接一口。





說到炸物，台式鹽酥雞絕對榜上有名！好吃的鹽酥雞，就是要是去皮無骨才涮嘴！桃城雞排的台式無骨鹽酥雞，不僅每塊都是採用去骨雞肉，而且肉塊飽滿，尺寸比一般攤子的鹽酥雞還大一些，吃起來滿滿鮮嫩多汁的肉感，而且不會油膩，一直吃也不會覺得膩口。如果想要更道地一些，記得起鍋前可以加入九層塔或蒜片一起再炸2分鐘，最後撒一點白胡椒粉，一口咬下，鹽酥雞的香氣在嘴裡散開，完全就是那種宵夜最醉人的味道！





▲桃城雞排_台式無骨鹽酥雞、美式薄皮雞腿塊。（圖／資料照片）

聯手職人打造放鬆美味，將煩惱拋到腦後





PChomeX 家好選物持續藉由與不同美食領域的職人合作，傳遞在家也能品味質感生活的理念。桃城雞排冷凍即食包可在PChome 24h購物以及家樂福、JASONS Market Place、微風超市等通路選購，家樂福更推出，單包特價159元的優惠，原價179元！此外，三款Coopers庫珀啤酒-淡艾爾精釀啤酒（綠罐）、氣泡淡艾爾精釀啤酒（紅罐）、精釀艾爾輕啤酒（橘罐）鋁罐裝，在全台家樂福實體通路販售，售價69元，特價55元；此外經典英式精釀黑啤酒及前述三款玻璃瓶裝，將陸續上市，詳細優惠，以通路賣場標示為準。









