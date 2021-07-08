「投資台灣三大方案」續辦至年底　蘇貞昌拍板加碼1500億

面對2018年起全球的經貿變局，政府鼓勵民間投資，祭出包括「歡迎台商回台投資行動方案」、「根留台灣企業加速投資行動方案」及「中小企業加速投資行動方案」的「投資台灣三大方案」，行政院長蘇貞昌今（8）日於院會中拍板，「投資台灣三大方案」續辦至年底，並且再加碼1500億元。

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蘇貞昌說，過去因為中美貿易戰，台灣適時抓住了機會，推動「投資臺灣三大方案」，2年多來，成功吸引927家企業、帶來超過1.2兆元投資，為各地創造超過10萬個就業機會，給臺灣經濟帶來強大的支撐動能。

蘇貞昌說，雖然目前還是受到疫情的影響，但企業投資的腳步並沒有減緩，「根留臺灣方案」及「中小企業方案」的貸款額度也已經滿額，可見民間企業對臺灣整體投資環境深具信心。「企業挺臺灣，政府挺企業」，為了讓還在待審的50多家廠商能儘速取得所需的資金，也讓更多有意投資臺灣，且符合國家重點產業發展策略的大企業及供應鏈的中小企業都能及時獲得挹注，他今天就會核定，同意提高「根留臺灣」、「中小企業加速投資行動方案」的貸款額度，合計增加1,500億元，銀行的手續費同樣也由政府給予補助，給深耕臺灣的企業最有力的支持，也希望藉由政府、企業大家共同的努力，替臺灣的經濟發展更持續地注入活水。

蘇貞昌說，受疫情影響，內需產業衝擊比去年來得大，不過在出口方面，昨日財政部所公布的6月出口值就高達366億美元、年增率超過35%，已經連續12個月正成長，累計上半年的出口值，更是首度突破2千億美元，達到2,069億元之多，這是歷史新高，在疫情中我們還能有這樣的表現，是非常難能可貴。

蘇貞昌強調，上個月瑞士洛桑管理學院（IMD）公布的「2021年世界競爭力年報」，臺灣排名第8，比去年上升3名，創下8年來最好成績，在亞太國家中排名第3，在人口超過2,000萬人的經濟體中，更高居第1名，4大評比項目，「經濟表現」、「政府效能」、「企業效能」及「基礎建設」，台灣都取得全面的進步。這要特別肯定及感謝整個團隊的努力。

蘇貞昌表示，臺灣經濟的基本面良好，在全球產業供應鏈中有無可取代的重要位置，疫情漸趨穩定，我國要持續發揮優勢，加強招商引資，企業間相扶持、共同成長，活絡經濟，造福國人。