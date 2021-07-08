澄清柯P「請君入甕」說 陳時中：沒有設局不設局的問題
日前環南市場爆出多人確診，指揮中心與北市府召開共同記者會說明，但事後台北市長柯文哲，對外聲稱以為當天是去現場開會，到現場才發現已經擺好記者會的陣仗，質疑是被「請君入甕」。
記者劉雅文/台北報導
2021-07-08 15:27:02｜2021-07-08 15:58:05
有媒體追問指揮官陳時中「設局說」，質疑柯文哲所強調的，：「以為要開會，但現場記者會指揮中心還備好手稿」，對此，陳時中解釋，帶手板是希望表達清楚，因為事態緊急，要有所行動，今天記者會上陳時中還特別演示當日的手板，還原當天事發經過。
陳時中提到，前一日篩檢結果出爐後，他就立刻致電跟副市長黃珊珊聯絡，表示希望立刻開始行動，把疫情控制下來，因為40多人是很大的群聚情況，回想當時，陳時中提到，黃副市長說，他們當時正在跟柯市長一起開會，於是就把手機交給他，他就再重複一遍，建議成立聯合指揮所。
陳時中語氣委屈的解釋，因為希望當天有些事情要完成，就請農委會安排地方，然後就趕快過去了，相關聯繫就是公關單位處理，自己堅持原則就是發覺問題、面對問題，陳強調：「我們從來不迴避，共同承擔，要大家合作才會成功，沒有所謂設局不設局的問題」。
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