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快訊／喜迎微解封？本土今增32例、死亡添12人

▲33化學兵群化學兵針對萬華接種站內環境進行消毒工作。(圖／軍聞社提供)
▲33化學兵群化學兵針對萬華接種站內環境進行消毒工作。(圖／軍聞社提供)

記者劉雅文/台北報導

2021-07-09 14:04:54｜2021-07-09 14:36:11

中央流行疫情指揮中心今(9)日公布國內新增36例COVID-19確定病例，分別為32例本土及4例境外移入；另確診個案中新增12例死亡。

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指揮中心表示，今日新增之32例本土病例(其中13例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，為17例男性、15例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，發病日介於今(2021)年7月1日至7月8日。個案分布以臺北市19例最多，其次為新北市11例、桃園市2例；其中14例為已知感染源、1例關聯不明、17例調查中，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增12例死亡個案，為8例男性、4例女性，年齡介於40多歲至80多歲，發病日介於5月12日至7月4日，確診日介於5月16日至7月7日，死亡日介於6月30日至7月8日。

▲指揮中心今日公布確診個案。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心今日公布確診個案。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心公布9日死亡個案統計。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心公布9日死亡個案統計。（圖／指揮中心提供）
 


指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月7日累計公布13,929位確診個案中，已有11,536人解除隔離，解隔離人數達確診人數82.8%。

指揮中心表示，今日新增4例境外移入中，案15270為本國籍60多歲女性，6月25日自土耳其返臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，7月7日檢疫期滿前採檢，於今日確診；個案在臺期間並無症狀，且檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。案15283為本國籍30多歲女性，7月7日自美國返臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後在機場採檢，於今日確診；個案在臺期間並無症狀，已匡列同班機前後2排旅客共6人，均列居家隔離。案15289、15290皆為本國籍20多歲女性，7月7日自捷克搭乘同班機返臺，均持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後在機場採檢，於今日確診；2人在臺期間並無症狀，相關接觸者匡列中。

指揮中心統計，截至目前國內累計1,582,844例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1,566,436例排除)，其中15,185例確診，分別為1,197例境外移入，13,935例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計105例移除為空號。自2020年起累計730例COVID-19死亡病例，其中722例本土，個案居住縣市分布為新北市367例、臺北市277例、基隆市24例、桃園市21例、彰化縣12例、新竹縣8例、臺中市4例、宜蘭縣、苗栗縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣及高雄市各1例；另8例為境外移入。

▲截至9日我國確診個案分佈圖。（圖／NOWnews製表）
▲截至9日我國確診個案分佈圖。（圖／NOWnews製表）
▲我國確診個案走勢與防疫大事公告。（圖／NOWnews製表）
▲我國確診個案走勢與防疫大事公告。（圖／NOWnews製表）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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是，但還不能鬆懈，大家防疫加油
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三級警戒延長，部分場所「微解封」，此舉防疫政策你滿意嗎?

滿意，鬆綁民生經濟才可振興
不滿意，鼓勵大家往外旅遊嗎
16.55%83.45%
2021-07-08-2021-07-11

雖還未全國開放，但如果輪到你，你有意願登記嗎?

有意願
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