搶攻宅在家商機 飯店中秋月餅開賣早 禮盒各具巧思好珍藏
新冠疫情改變民眾社交方式，大家減少餐敘與拜訪，透過送禮向親友表達真心問候。搶攻中秋送禮商機，各家飯店已開始推出月餅禮盒預購活動，除了早鳥優惠外，禮盒在包裝上無不用盡心思，要讓收禮者感受到滿滿心意。香格里拉台南遠東國際大飯店今年推出三款月餅禮盒，月餅禮盒以花卉為主軸，運用水墨畫將圓月、玉兔、窗花、竹等元素融入，象徵美好圓滿的意境，月餅食用後禮盒可再利用作為收納盒。限量款「花詠豪華月餅音樂禮盒」，盒身飾上精巧結繩，為禮盒增添尊貴典雅，精選廣式黑芝麻南瓜杏仁、蓮蓉桂花蛋黃、椴木香菇滷肉，及拿鐵咖啡黑糖麻糬桃山皮月餅，還加贈濾掛咖啡包及不鏽鋼手沖咖啡壺，以咖啡佐月餅，獨具巧思。另一款「南北花漾經典月餅禮盒」內含奶黃蜜漬鳳梨乾、金桔香柚檸檬、白巧克力蔓越莓、拿鐵咖啡黑糖麻糬各一，及四款廣式月餅，蓮蓉蛋黃、栗子豆沙、黑芝麻南瓜杏仁、椴木香菇滷肉，多樣風味滿足味蕾，禮盒設計以百花齊開，象徵幸福快樂的意涵。台南唯一限定款「花紅奶黃月餅禮盒」，禮盒以象徵吉祥富貴的牡丹花設計，共含金沙奶黃、芝麻南瓜杏仁奶黃、白玉麻糬奶黃各二顆，送禮大方高雅。
記者林怡孜/台南報導
2021-07-08 13:31:58
台南桂田酒店往年推出的文創月餅禮盒，從西洋棋、彈珠檯、圍棋等適合全家一起玩的桌遊，已成為收藏家每年蒐集的珍品。今年的禮盒「聚月‧點藏」，以紅色五斗櫃為設計理念，象徵五斗聚財，盒內附撲克牌，52張牌象徵全年52個星期，紅心、方塊、黑桃與梅花代表四季，每個花色13張則代表一季13星期，為一款具有收藏設計風格的中秋禮盒。內含五款月餅，有白蓮蓉蛋黃、香菇滷肉、碧螺春脆梅丁、金月奶黃及桂圓紅棗，中秋夜與家人一同玩接龍，撿紅點，共創美好記憶。
防疫期間民眾宅在家多吃少動，台南台糖長榮酒店今年的「沐月心乘琢光禮盒」，以健康為主，用最夯的養生食材黑蒜頭與薑黃研發兩款鹹口味月餅，有黑蒜芝麻流沙以及薑黃咖哩松子。前者以黑蒜頭內餡包裹著芝麻流沙，後者運用薑黃搭配肉燥與豆蓉，拌以金黃脆口的松子，月餅外層特別選用豆沙餡特製黃金餅皮，搭配豆沙質地內餡，入口潤滑綿密。此外，每年都推出的晶沙酥以紅土鴨鹹蛋黃研磨成細沙泥，餅皮與白鳳豆餡密合香濃；另一款肉餅酥則延續古早味再升級，將甘甜冬瓜和著黑豬肉餡，以油蔥酥烘烤出黃金酥香餅皮，外餡Q軟不甜膩。還有創新研發的廣式月餅口味鳳梨無花果與蓮蓉蛋黃兩款，更加添了送禮的豐盛與誠摯的心意。目前早鳥優惠都已開跑，搶便宜可趁早，請洽各飯店官網。