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搶攻宅在家商機 飯店中秋月餅開賣早 禮盒各具巧思好珍藏

▲香格里拉台南遠東飯店限定款「花紅奶黃月餅禮盒」，禮盒意象陽光燦爛，杜鵑花紅討喜（圖／香格里拉台南遠東飯店提供）
▲香格里拉台南遠東飯店限定款「花紅奶黃月餅禮盒」，禮盒意象陽光燦爛，杜鵑花紅討喜（圖／香格里拉台南遠東飯店提供）

記者林怡孜/台南報導

2021-07-08 13:31:58

新冠疫情改變民眾社交方式，大家減少餐敘與拜訪，透過送禮向親友表達真心問候。搶攻中秋送禮商機，各家飯店已開始推出月餅禮盒預購活動，除了早鳥優惠外，禮盒在包裝上無不用盡心思，要讓收禮者感受到滿滿心意。香格里拉台南遠東國際大飯店今年推出三款月餅禮盒，月餅禮盒以花卉為主軸，運用水墨畫將圓月、玉兔、窗花、竹等元素融入，象徵美好圓滿的意境，月餅食用後禮盒可再利用作為收納盒。限量款「花詠豪華月餅音樂禮盒，盒身飾上精巧結繩，為禮盒增添尊貴典雅精選廣式黑芝麻南瓜杏仁蓮蓉桂花蛋黃椴木香菇滷肉，及拿鐵咖啡黑糖麻糬桃山皮月餅，還加贈濾掛咖及不鏽鋼手沖咖啡壺，以咖啡佐月餅，獨具巧思另一款「南北花漾經典月餅禮盒」內含奶黃蜜漬鳳梨乾、金桔香柚檸檬、白巧克力蔓越莓、拿鐵咖啡黑糖麻糬各一，及四款廣式月餅，蓮蓉蛋黃、栗子豆沙、黑芝麻南瓜杏仁、椴木香菇滷肉，多樣風味滿足味蕾，禮盒設計以百花齊開，象徵幸福快樂的意涵。台南唯一限定款「花紅奶黃月餅禮盒」，禮盒以象徵吉祥富貴的牡丹花設計，共含金沙奶黃、芝麻南瓜杏仁奶黃、白玉麻糬奶黃各二顆，送禮大方高雅。

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台南桂田酒店往年推出的文創月餅禮盒，從西洋棋、彈珠檯、圍棋等適合全家一起玩的桌遊，已成為收藏家每年蒐集的珍品。今年的禮盒「聚月‧點藏」，以紅色五斗櫃為設計理念，象徵五斗聚財，盒內附撲克牌，52張牌象徵全年52個星期，紅心、方塊、黑桃與梅花代表四季，每個花色13張則代表一季13星期，為一款具有收藏設計風格的中秋禮盒。內含五款月餅，有白蓮蓉蛋黃、香菇滷肉、碧螺春脆梅丁、金月奶黃及桂圓紅棗，中秋夜與家人一同玩接龍，撿紅點，共創美好記憶。

▲桂田酒店的「聚月‧點藏」禮盒，以一貫桌遊巧思設計，適合全家大小同樂（圖／桂田酒店提供）
▲桂田酒店的「聚月‧點藏」禮盒，以一貫桌遊巧思設計，適合全家大小同樂（圖／桂田酒店提供）
 

防疫期間民眾宅在家多吃少動，台南台糖長榮酒店今年的「沐月心乘琢光禮盒」，以健康為主，用最夯的養生食材黑蒜頭與薑黃研發兩款鹹口味月餅，有黑蒜芝麻流沙以及薑黃咖哩松子。前者以黑蒜頭內餡包裹著芝麻流沙，後者運用薑黃搭配肉燥與豆蓉，拌以金黃脆口的松子，月餅外層特別選用豆沙餡特製黃金餅皮，搭配豆沙質地內餡，入口潤滑綿密。此外，每年都推出的晶沙酥以紅土鴨鹹蛋黃研磨成細沙泥，餅皮與白鳳豆餡密合香濃；另一款肉餅酥則延續古早味再升級，將甘甜冬瓜和著黑豬肉餡，以油蔥酥烘烤出黃金酥香餅皮，外餡Q軟不甜膩。還有創新研發的廣式月餅口味鳳梨無花果與蓮蓉蛋黃兩款，更加添了送禮的豐盛與誠摯的心意。目前早鳥優惠都已開跑，搶便宜可趁早，請洽各飯店官網。

▲台糖長榮酒店「沐月心乘琢光禮盒」，加入濾掛式台糖宏都拉斯高地小農咖啡，支持宏都拉斯偏遠地區孩童就學希望計畫（圖／台糖長榮酒店提供）
▲台糖長榮酒店「沐月心乘琢光禮盒」，加入濾掛式台糖宏都拉斯高地小農咖啡，支持宏都拉斯偏遠地區孩童就學希望計畫（圖／台糖長榮酒店提供）
 

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