柯文哲嗆公布疫苗施打情況　總統府：禁得起檢驗

台北市長柯文哲今（8）天揚言要公布總統府人員施打疫苗情況，總統府則透過發言人張惇涵回應表示，總統府員工都是按照醫療團隊專業建議及中央流行疫情指揮中心（CDC）指引，就工作性質有必要者，進行造冊陸續接種，一切禁得起檢驗。
記者劉育辰／台北報導
2021-07-08 13:39:43
近期除了台北市的好心肝診所私自為志工、民眾施打疫苗外，更接連爆出政治人物插隊、期前施打「特權疫苗」的情況，不過柯文哲昨日質疑有侵犯個資的問題，並說健保資料庫是看得到，「不然他們怎麼知道？」若要搞這疫苗的題目，「不要忘記，有很多是掛在北市府的帳，但我連看都沒看到，總統府幾支？這都有帳，我到時候做個表公布」。
對此，總統府發言人張惇涵表示，總統府員工都是按照醫療團隊專業建議及CDC指引，就工作性質有必要者，進行造冊陸續接種，確保防疫及國安體系運作無虞，並維護正副總統健康安全，一切禁得起檢驗。此時此刻應以防疫優先，中央地方共同合作、政府民間共同努力，團結度過疫情挑戰，相信這才是全民期待。
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