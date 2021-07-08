日贈台第2批疫苗飛機起飛　謝長廷：盼每一劑都受珍惜

日本政府日前宣布增贈台灣第2批113萬劑AZ疫苗，載運疫苗的日航JL809班機於日本時間下午12時30分（台灣時間上午約11時30分）左右從東京成田機場（千葉縣）起飛，預計下午抵台。駐日代表謝長廷今日表示，「

我是廣告 請繼續往下閱讀

載運疫苗班機起飛後，謝長廷在臉書（Facebook）寫道：「起飛了！淡淡的憂傷，今天的鄉愁是疫苗，113萬劑。人在日本，心在台灣，祈望每一劑都受到珍惜，每一劑都守護到故鄉的人。飛機已經消失在遠方的雲層，遠望可以當歸。謝謝日本、台灣加油。」





這是日本繼6月4日無償提供近124萬劑給

台灣後，再度援贈台灣疫苗。至7月6日全台累積274萬人接種疫苗，其中AZ疫苗190多萬劑，施打AZ疫苗後猝死通報超過330例，多為65歲以上老人，雖然無法證明猝死案例與疫苗有關，但仍一度引起AZ疫苗緩打潮。不過，指揮中心仍表示接種疫苗利多於弊，呼籲國人踴躍接種疫苗。