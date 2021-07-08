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快訊／三級警戒延長至7／26　微解封指引一次看

▲中央流行疫情指揮中心今（8）日宣布，疫情警戒第三級至7月26日止。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心今（8）日宣布，疫情警戒第三級至7月26日止。（圖／指揮中心提供）

記者黃仁杰／台北報導

2021-07-08 14:10:24｜2021-07-08 14:22:33

中央流行疫情指揮中心今（8）日宣布，由於有部分感染事件發生，防疫措施鬆綁須逐步執行，才可穩定掌握疫情狀況，為確保國人健康，指揮中心經評估後決定，同步延長全國疫情警戒第三級至7月26日止，並適度鬆綁部分措施。

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戶外部分包含，國家公園、國家風景區、遊樂園區、休閒農場、森林遊樂區、植物園、文化園區、學校操場、駕訓班。室內部分，美術館、博物館、電影院、表演場館(無觀眾)、社教機構、文化中心。室內外運動場館不包含游泳池、高爾夫球場。餐飮場所包含餐廳、傳統市場及夜市、百貨賣場 美食街、美食區等符合指揮中心指引得內用與適度開放。

此外也開放國內9人以下小型旅行團與劇組拍攝。指揮中心強調，鬆綁須遵照通案性原則及主管機關指引，包含實聯制、出入口管制、人流管控降載。維持社交距離，除飮食外，全程戴口罩。員工人員健康管理、確診事件即時應變。

至於三級警戒延長仍須關閉的場所包含所有休閒娛樂場所。歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店（廊）、錄影節目帶播映場所（MTV）、視聽歌唱場所（KTV）、理容院（觀光理髮、視聽理容）、指壓按摩場所、健身休閒中心含提供指壓、三溫暖等設施之美容瘦身場所、保齡球館、撞球場、室內螢幕式高爾夫練習場、遊藝場所、電子遊戲場、資訊休閒場所、休閒麻將館、自助選物販賣機營業場所、釣蝦場、桌遊場所及其他類似場所均維持關閉。

教育學習場域關閉則有社區大學、樂齡學習中心、訓練班不過駕訓班除外、K書中心等其他類似場所。 觀展觀賽場所關閉則有會展場館、游泳池等其他類似場所。指揮中心表示，鬆綁過程是疫情重要關鍵，籲請全國民眾持續落實遵循並積極配合三級警戒管制及鬆綁規定相關措施，與政府共同努力，嚴守社區防線。

▲中央流行疫情指揮中心宣布延長全國疫情警戒第三級至7月26日止，嚴守社區防線，並適度鬆綁部分措施。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心宣布延長全國疫情警戒第三級至7月26日止，嚴守社區防線，並適度鬆綁部分措施。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心說明三級警戒延長仍須關閉的場所。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心說明三級警戒延長仍須關閉的場所。（圖／指揮中心提供）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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疫情再降溫，您認為台灣「嘉玲」是否有機會再回來？

是，但還不能鬆懈，大家防疫加油
否，等疫苗覆蓋率到一定程度之前
36.36%63.64%
2021-07-08-2021-07-11

雖還未全國開放，但如果輪到你，你有意願登記嗎?

有意願
沒有意願
90.66%9.34%
2021-07-06-2021-07-09
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