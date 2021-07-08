快訊／三級警戒延長至7／26　微解封指引一次看

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此外也開放國內9人以下小型旅行團與劇組拍攝。指揮中心強調，鬆綁須遵照通案性原則及主管機關指引，包含實聯制、出入口管制、人流管控降載。維持社交距離，除飮食外，全程戴口罩。員工人員健康管理、確診事件即時應變。
至於三級警戒延長仍須關閉的場所包含所有休閒娛樂場所。歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店（廊）、錄影節目帶播映場所（MTV）、視聽歌唱場所（KTV）、理容院（觀光理髮、視聽理容）、指壓按摩場所、健身休閒中心含提供指壓、三溫暖等設施之美容瘦身場所、保齡球館、撞球場、室內螢幕式高爾夫練習場、遊藝場所、電子遊戲場、資訊休閒場所、休閒麻將館、自助選物販賣機營業場所、釣蝦場、桌遊場所及其他類似場所均維持關閉。
教育學習場域關閉則有社區大學、樂齡學習中心、訓練班不過駕訓班除外、K書中心等其他類似場所。 觀展觀賽場所關閉則有會展場館、游泳池等其他類似場所。指揮中心表示，鬆綁過程是疫情重要關鍵，籲請全國民眾持續落實遵循並積極配合三級警戒管制及鬆綁規定相關措施，與政府共同努力，嚴守社區防線。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。