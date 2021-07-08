設局柯文哲去環南市場？陳時中不忍了！六點聲明

我是廣告 請繼續往下閱讀

對此指揮中心指揮官陳時中也表示，針對「指揮中心設局召開記者會」，列出六點聲明：一、針對臺北市環南市場進行大規模PCR篩檢且41人呈現陽性，顯示有群聚感染疫情，指揮中心於7月2日11:30前往環南市場現場召開記者會，並宣布與臺北市政府共同成立聯合前進指揮所。

二、當日陳時中指揮官於9:45致電黃珊珊副市長，黃副市長將電話轉交給柯文哲市長，陳指揮官與柯市長直接通話，雙方對成立聯合前進指揮所達成共識，並在環南市場現場召開記者會。三、當日農委會陳吉仲主委於10:00多左右，親自致電二通予臺北市黃副市長，並於第二通電話中明確告知黃副市長，陳指揮官、經濟部王美花部長及農委會陳吉仲主委將至環南市場召開記者會，並邀請黃副市長出席，黃副市長表示柯市長也會出席。

四、指揮中心表示，當日均依照指揮中心記者會程序，發布採訪通知；指揮中心幕僚抵達環南市場後，亦與臺北市市場處高副處長確認記者會場地、流程及雙方出席人員，同時與現場媒體溝通說明記者會流程，及預定出席人員。五、當日11:01，臺北市府陳智菡發言人於臺北市府群組發布採訪通知，說明柯市長、黃副市長皆會出席記者會； 11:20柯市長、黃副市長抵達環南市場。

六、指揮中心說明，為儘快有效控制疫情，召開記者會說明防疫作為及因應措施，以利相關市場攤商、工作人員及周邊住民了解需配合之事項，並無「以開會名義設局召開記者會」一事。