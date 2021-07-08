疫情催化緊張關係　家暴通報量較同期增15%

（中央社記者吳欣紜台北8日電）新冠肺炎3級疫情警戒持續，婦團今天表示，生活型態變動，情緒、生活壓力劇增，催化家庭內緊張關係，全台家暴通報量也比去年同期增加約15%，受害者的處境更為艱鉅。





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武漢肺炎（2019年冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情使得各國陸續實施封鎖禁令，世界各國家暴事件數量也大幅度提高，英國電話與線上家暴求助案件突然暴增2成5，法國也攀升超過3成，而根據衛福部統計，全台家暴通報量也比去年同期增加約15%。





現代婦女基金會今天指出，根據觀察，許多受暴婦女從事餐飲、清潔類的排班工作，這陣子多數餐廳和商家縮短營業時間或是乾脆停業，讓他們完全沒有了收入，加上疫情帶來的百業蕭條，加害者的生活同步窘迫，種種不利因素，讓家中衝突更為頻繁。





現代婦女基金會說，疫情期間伴侶整日共處，讓受暴婦女曝於高風險的受暴環境，不但受到對方更嚴密的監控，在家的自由地帶更為縮小，「外有疫情、內有隱情」的現象，強化了加害者的暴力行為，也讓被害者更難與親友聯繫或對外求助。





此外，因擔憂外出提高染疫風險，也降低受暴婦女前往報案、驗傷，或至精神科就診的意願，可能讓身心安全更加不穩定，也因為案家整體狀況的不穩定，受害者更難在安全的狀態下，接受社工的關懷支持，有的當事人也因為法規的限制暫停了心理諮商，而身陷心理或精神狀況的危機。





現代婦女基金會表示，基金會每年陪伴將近8000個受暴家庭，除了在疫情爆發第一時間協助募集物資，發送給有需要的案家外，也積極協助申請經濟補助，協助案家度過生活難關，更發展視訊、線上諮詢加強聯繫頻率，以確保受暴個案的安全；另一方面也積極向政府單位倡議持續提供「遠距心理輔導」，並請司法系統盡速回應核發受害者保護令的需求。





不過，受到疫情影響，近期有不少捐款者因經濟因素停止定期捐款，現代婦女基金會表示，今年募款比去年同期足足下降約4成3，因此發起「518用愛守護行動」，捐款滿額將可獲得守護熊呼呼周邊商品，募款所得將用於受暴家庭的安全協助、身心療癒、危難救助、關係輔導及預防教育，呼籲民眾共同協助、讓受暴媽媽與孩子每天都能是平靜美好的一天。（編輯：方沛清）1100708



