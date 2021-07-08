中國集體封殺LGBT社團帳號惹議　美表關切

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中國社群媒體平台經常對疑似涉及政治敏感及不適當的內容進行審查，過去曾對影音串流平台App以及外國電影中與LGBTQ有關的內容進行審查。
關注性少數議題的上海復旦大學女性主義學生社團「知和社」也在其他社媒平台，證實其微信官方帳號已遭永久刪除。
儘管中國1997年將同性戀除罪化，但同性婚姻仍不合法，與LGBTQ社團有關的議題也經常被視為政治敏感議題。
法新社詢問微信母公司騰訊封殺這些社群帳號的原因，但未立即獲得回應。
一名組織LGBTQ社團的中國大學生匿名表示：「受到影響的LGBT社團中，每個人都非常憤慨。」
多名未受影響的微信用戶轉發遭刪除的帳號列表，號召各界發起網路抗議，並要求讀者將個人顯示名稱改成「未命名公眾號」，以示支持。
他們發文說：「今晚，我們都是未命名公眾號。」但這些貼文不久後遭刪除。
路透社報導，美國國務院今天表示，對有報導指中國限制LGBTQI Plus學生社團和非政府組織使用社群媒體平台表示關切。
國務院發言人普萊斯（Ned Price）在例行記者會上說：「我們對（中國）限制LGBTQI Plus學生社團和非政府組織使用社群媒體平台表示關切，他們不過是藉此表達自身觀點、行使表達和言論自由的權利。」（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）1100708