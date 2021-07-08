印尼疫情嚴峻　澳洲等9國馳援

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新聞稿指出，印尼確診案例持續攀升，澳洲的援助可幫助印尼擴大篩檢能量、維持醫療體系量能及提供緊急醫療需求；也代表澳洲持續強力支持印尼對抗疫情。
印尼疫情持續惡化，單日確診和死亡數7日再度雙創新高，新增3萬4379名患者，全球第3高，不治人數首度破千，達1040人，僅次於巴西的1595人。
印尼媒體Liputan6報導，今年來共9國陸續或承諾提供援助。
美國將透過世界衛生組織（WHO）COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）提供400萬劑的莫德納（Moderna）疫苗。日本承諾提供印尼210萬劑英國阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）的疫苗，其中99萬8000劑已經在7月2日運抵印尼，其他將於近期抵達。阿拉伯聯合大公國在5月捐贈50萬劑中國國藥（Sinopharm）疫苗。
印尼外交部長勒特諾（Retno Marsudi）7月初表示，荷蘭將提供300萬劑疫苗，英國也承諾提供疫苗。此外，韓國與俄羅斯將與印尼共同生產疫苗。
中國今年初率先提供印尼科興（Sinovac）疫苗，之後並分批陸續送抵，印尼至7月初已取得超過1億500萬劑科興疫苗，占印尼使用疫苗的9成左右。
印尼衛生部長布迪（Budi Gunadi Sadikin）2日與雅加達外籍媒體聯誼會座談時指出，目前只有中國能依照合約，在年底前提供總共約1億2500萬劑的科興疫苗，阿斯特捷利康依合約今年底前應提供5000萬劑，因故耽誤，年底前僅能供3000萬劑。
布迪指出，印尼購買5000萬劑輝瑞Pfizer/BioNTech疫苗，也因故延遲，希望能在8月取得，另外有5000萬劑美國生技製藥公司諾瓦瓦克斯（Novavax）的疫苗，原計在7月取得，但也因故耽誤，希望能在年底前取得。（編輯：林憬屏）1100708