疫情爆發後疫苗短缺　越南民間初期接種意願低落原因曝　

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第二，越南民間對疫苗的有效性持懷疑態度。由於缺乏疫苗，越南政府也接受了中國的科興疫苗，不過跟其他東南亞國家一樣，對此保持懷疑態度。新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院區域戰略與政治項目的研究員凱瑟爾安瓦爾・扎尼（Khairulanwar Zaini）在給美國之音的電子郵件中說，印尼以及其他東南亞國家對中國疫苗是否安全的擔憂一直存在。在印尼，對中國疫苗的反對除了對疫苗本身安全的擔憂之外，還有宗教原因、甚至還有反華種族主義等。他說：「在這些最近的消息發布之前，就有報導稱該地區對中國疫苗猶豫不決。部分原因是對中國疫苗的安全性持懷疑態度。（疫苗臨床試驗的）數據完整性的缺乏以及混亂進一步加深懷疑。另外在印尼還存在反華種族主義。在越南，則有依賴中國會產生的更廣泛地緣政治擔憂。在馬來西亞和印尼還有明顯的宗教考慮：一些穆斯林擔心中國的疫苗是否是清真的，以及接種了科興或是國藥的疫苗後是否還會被允許進入沙特阿拉伯朝聖等。」
所有東南亞國家對中國疫苗最不願意接受的國家就是越南，直到6月4日，越南才批准中國國藥集團生產的新冠疫苗可以在越南緊急使用。在此前的疫苗訂購中，越南單單排除了中國疫苗。美國於近期捐獻了2百萬疫苗給越南，盼望彌補越南的疫苗短缺。
再來第三個原因是擔心副作用，本來待在家或社區不太容易得新冠肺炎，因越南初期防疫成果顯著，施打疫苗的副作用讓民眾擔憂。但當局勢演變成非常容易得新冠肺炎時，民眾的施打意願開始轉變。
路透社報導，越南6日通報新增確診1029例，連續第2天新增確診人數破千，大多數確診患者集中在胡志明市。胡志明市在近期爆發菜市場群聚傳染案，根據《越南快訊VnexPress》，越南最大都市胡志明市的農漁業批發市場（Ho Chi Minh City）受到新冠肺炎疫情襲擊，多家菜市場出現確診者，至少有7間傳統市場因此關閉到7月4日。
由於疫情升溫，引起民間百姓的緊張，紛紛跑到超市搶購。越南政府辦公室6日表示，萬一祭出社交距離措施或大規模封城來防範疫情擴散，期盼民眾可以諒解。胡志明市有超過234個傳統市場，目前已有125個被關閉，其中包括3個最大的批發市場。胡志明市6日晚開始出現搶購潮，到今天下午許多超市仍有消費者大排長龍，貨架上的食物在晚間幾乎被買光。
除了民間初期不願接種的狀況之外，越南政府還需要面對疫苗現貨不夠的事實。跟其他疫苗短缺的國家一樣，越南也有研發國產疫苗，共有四支正在研發的國產疫苗，以Nanocovax發展最快也最具潛力。「Nanocovax」由Nanogen生技製藥公司和越南軍醫學院（VMMU）共同合作開發，採用重組蛋白技術（recombinant protein vaccine）。外來疫苗的部份，越南開放輝瑞、國藥和Sputnik V等疫苗。
如果對東南亞民間疫苗接種意願列報導有興趣的讀者，歡迎閱讀四方報團隊早前的報導《菲國疫苗暫時用盡且施打比率仍低 民間不願接種原因分析》，以獲取更多資訊。
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