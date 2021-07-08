直播／環南市場記者會遭設局？柯文哲記者會說明

台北市長柯文哲昨（8）日晚間接受中廣前董事長趙少康專訪時，透露日前立委林昶佐前往環南市場對自己嗆聲，卻反遭市場自治會長痛罵一事，直言自己當天「遭到設局」。不過此番說法引發社會各界議論，不僅行政院方面表示「有損柯文哲高智商形象」，防疫指揮官陳時中更列出六大聲明回擊。對此柯文哲也在下午的北市防疫記者會進行說明。





我是廣告 請繼續往下閱讀

柯文哲表示，前一天半夜才得知環南市場有41人確診，隔天晨會時才被通知說防疫指揮中心要開聯合會議，結果到了現場，「陳時中的麥克風、看板都準備好了，原來局都設好了！」柯文哲說，自己事前完全不知道農委會跟經濟部會到場，也不知道是要開記者會，結果去了之後「陣勢都擺好了」。柯文哲回憶當時陳時中致詞完以後，林昶佐就直接拿起麥克風，對他一陣猛批。





不過醫福會執行長王必勝今天上午受訪時表示，一開始就是舉辦記者會，沒有什麼聯合會議；防疫指揮中心也發表六點聲明，表示並無「以開會名義設局召開記者會」一事。就連行政院方面也指出，「遭到設局」的說法「有損柯文哲高智商形象」。而柯文哲的最新說法，就讓《NOWNews今日新聞》直播鏡頭帶您掌握。



