今日廣場》張清俊／如果柯文哲是民進黨籍

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先想像一下，如果有另一個平行時空，柯文哲是民進黨籍，7月2號林昶佐在環南市場的經典「放送事故」，可能就不存在，換成另一個故事了。
「當時，只見林昶佐一把搶過麥克風，猛地站了出來，大義凜然、虎虎生風，大聲開口第一句話：『柯市長、陳部長，辛苦你們了！』，緊接著對鏡頭一鞠躬：『各位鄉親，我再講第一百次，萬華絕對不是疫情破口，誰再講我就跟誰翻臉！現在，環南市場已經用最快速度普篩、打疫苗，聯合前進指揮所也很快地成立，大家不要太多廢話，埋頭苦幹，相信中央、相信台北！』站在另一側的是環南市場自治會長，他兩眼瞪著林昶佐，心裡有些躊躇，明知道林昶佐選舉過後就沒來關心過，會長滿肚子火想開罵，但觀察了一下氛圍，還是決定把手中的麥克風，遞還給柯文哲。」
皇城內一片祥和，苗博雅、簡舒培之流，因為沒被指派去造謠、抹黑，專業遭到擱置，無所事事，只好待在家裡，偶爾瀏覽一下新聞，看看有哪些不長眼的人敢打擊北市防疫，見一個殺一個；而林靜儀、溫朗東這類人物，則是把歪腦筋動到侯友宜身上，為了對黨效忠，也賺通告費，在節目上齜牙咧嘴地吼叫「侯友宜就是新北最大破口！」。
至於黨的教授、黨的醫生、黨的網紅，無一不大力吹捧，北市是如何將確診數，從四位數降到二位數、柯文哲是如何醫學專業云云，而這類奉承當然少不了基進黨，尤其他們在這項領域的表現，向來是最傑出的。
於是乎，人民看到的是，北市掌握疫苗動態居然比高雄還快，疫情一有個風吹草動，上從蔡總統，下到側翼粉專，都急如星火，紛紛到柯文哲的臉書留言「為故鄉加油，我們一起戰勝疫情！」。縱使柯文哲有時候不太聽話，但黨還是對台北市呵護備至，反觀新北，門都沒有。
這些想像，當然沒有發生，柯市長沒有那麼好命。
但這樣的想像，倒映出一個真相，那就是綠營操弄「政媒合一」的態勢已經成形，這種強大的壓制力，持續在削減在野黨跟全民監督政府的力道，政策將逐漸不被檢討，錯了，也可能僅僅是口頭負責，例如「3+11」。在台灣，你也許永遠都可以批評政府，但當你把桌子掀了，也只換來框啷框啷的回音時，政府正坐在媒體巨獸上頭，一路踩踏過來，而周邊有一隊衛兵，用天使般的歌聲唱著「相信政府、相信黨」。
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