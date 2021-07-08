COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

今日廣場》張清俊／如果柯文哲是民進黨籍

▲近期北部地區新冠肺炎（COVID-19）疫情較為嚴重，除了防疫作戰，政治上的攻防也備受矚目。（圖／記者林柏年攝／NOWnews資料照)
▲近期北部地區新冠肺炎（COVID-19）疫情較為嚴重，除了防疫作戰，政治上的攻防也備受矚目。（圖／記者林柏年攝／NOWnews資料照)

文/張清俊

2021-07-08 15:09:42｜2021-07-08 15:15:29

張清俊／台灣民眾黨國家治理學院主任兼發言人

我是廣告 請繼續往下閱讀
一個我覺得有趣的命題，如果柯文哲在2018年尋求連任時，選擇加入民進黨，並且勝選，現在的政治氛圍會是什麼樣子？

先想像一下，如果有另一個平行時空，柯文哲是民進黨籍，7月2號林昶佐在環南市場的經典「放送事故」，可能就不存在，換成另一個故事了。

「當時，只見林昶佐一把搶過麥克風，猛地站了出來，大義凜然、虎虎生風，大聲開口第一句話：『柯市長、陳部長，辛苦你們了！』，緊接著對鏡頭一鞠躬：『各位鄉親，我再講第一百次，萬華絕對不是疫情破口，誰再講我就跟誰翻臉！現在，環南市場已經用最快速度普篩、打疫苗，聯合前進指揮所也很快地成立，大家不要太多廢話，埋頭苦幹，相信中央、相信台北！』站在另一側的是環南市場自治會長，他兩眼瞪著林昶佐，心裡有些躊躇，明知道林昶佐選舉過後就沒來關心過，會長滿肚子火想開罵，但觀察了一下氛圍，還是決定把手中的麥克風，遞還給柯文哲。」

皇城內一片祥和，苗博雅、簡舒培之流，因為沒被指派去造謠、抹黑，專業遭到擱置，無所事事，只好待在家裡，偶爾瀏覽一下新聞，看看有哪些不長眼的人敢打擊北市防疫，見一個殺一個；而林靜儀、溫朗東這類人物，則是把歪腦筋動到侯友宜身上，為了對黨效忠，也賺通告費，在節目上齜牙咧嘴地吼叫「侯友宜就是新北最大破口！」。

至於黨的教授、黨的醫生、黨的網紅，無一不大力吹捧，北市是如何將確診數，從四位數降到二位數、柯文哲是如何醫學專業云云，而這類奉承當然少不了基進黨，尤其他們在這項領域的表現，向來是最傑出的。

於是乎，人民看到的是，北市掌握疫苗動態居然比高雄還快，疫情一有個風吹草動，上從蔡總統，下到側翼粉專，都急如星火，紛紛到柯文哲的臉書留言「為故鄉加油，我們一起戰勝疫情！」。縱使柯文哲有時候不太聽話，但黨還是對台北市呵護備至，反觀新北，門都沒有。

這些想像，當然沒有發生，柯市長沒有那麼好命。

但這樣的想像，倒映出一個真相，那就是綠營操弄「政媒合一」的態勢已經成形，這種強大的壓制力，持續在削減在野黨跟全民監督政府的力道，政策將逐漸不被檢討，錯了，也可能僅僅是口頭負責，例如「3+11」。在台灣，你也許永遠都可以批評政府，但當你把桌子掀了，也只換來框啷框啷的回音時，政府正坐在媒體巨獸上頭，一路踩踏過來，而周邊有一隊衛兵，用天使般的歌聲唱著「相信政府、相信黨」。

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄 : opinion@nownews.com

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

疫情再降溫，您認為台灣「嘉玲」是否有機會再回來？

是，但還不能鬆懈，大家防疫加油
否，等疫苗覆蓋率到一定程度之前
29.41%70.59%
2021-07-08-2021-07-11

雖還未全國開放，但如果輪到你，你有意願登記嗎?

有意願
沒有意願
90.66%9.34%
2021-07-06-2021-07-09
疫苗接種預約平台今日起開放民眾可去登記，您有去登記嗎？

疫苗接種預約平台今日起開放民眾可去登記，您有去登記嗎？

繼續作答
不考慮買不買的到、也不考慮您是否已經入手的問題，若是這三台主機擺在眼前，您最想要買哪一台呢？

不考慮買不買的到、也不考慮您是否已經入手的問題，若是這三台主機擺在眼前，您最想要買哪一台呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀