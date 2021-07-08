綠委盼紓困更全面　陳亭妃：油價凍漲、7月取消夏月電價

民進黨立委陳亭妃、莊競程、陳秀寳、陳歐珀、陳瑩與蔡適應今（8）日共同舉辦「救急要到位，紓困更全面」線上記者會。陳亭妃說，雖然紓困4.0已經有增加對象，但是還是不夠，針對資格和限制都應擴大放寬，執行細節也還有很多問題要解決，希望行政團隊針對防疫紓困措施隨時滾動檢討。

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陳秀寳認為，衛福部急難紓困方案有滾動檢討，代表政府意識到疫情期間有多數民眾生活衝擊加劇。但民眾以家戶為單位申請後，個人不能再請領其他補助，這樣的紓困金額對於3人以上家庭非常不足。她建議行政院推出「其他以家戶為單位或的減免水電費補助方案」降低生活支出，減輕民眾生活負擔。

陳瑩表示，經濟部預計補助45萬家企業，金額總共444億，換算正職員工人數約111萬人，雖免於被裁員，但是否能夠再進一步得到適當生活補貼則不一定。她呼籲勞動部針對這些受衝擊企業的員工，從寬列入接下來針對投保薪資2.4萬元以上勞工的紓困補助。針對營收衰退不到五成的企業，可能也會有減班減薪狀況，勞動部應深入瞭解與檢討。

莊競程說，他的訴求是「二不三要」，二不是「不要訂定奇怪的門檻、不要漏接受到疫情影響的人」，貸款是救急且未來要還款，不宜跟補助門檻一樣複雜，他的服務處有收到紓困孤兒案例，被漏接的要趕快補上。「三要」則是「要審視、要快速、要及時」，紓困申請程序複雜，建議成立平台讓民眾一次看清楚，重點是要自動擇優補助。

蔡適應也呼籲行政院針對這些問題再檢討，他認為，「畢竟紓困貸款是要還的」，跟直接給補助不一樣，所以政府或銀行應在這方面給予更寬鬆的認定和協助，進一步考慮申請時間延長、金額斟酌放寬，不一定以十萬為上限。政府不應低估潛在需要申請紓困貸款的民眾。

陳歐珀指出，「政府挺企業，企業挺勞工」的政策目的，依企業正職員工數計算金額，可能忽略企業與員工合作的多元形式。例如，企業可能長期與在職業工會投保的多個自由工作者合作，或是聘僱兼職員工，但目前仍需支付基本水電、房租等。他呼籲經濟部強化紓困措施，並適度提高企業貸款額度、營運薪資補貼及原貸款年限延長。

除了補強既有紓困方案，陳亭妃也說，電價目前公布的方案是6月取消夏季電價，她認為7月也應該繼續維持取消夏季電價；油價部分，因為開車、騎車是民生必需，防疫期間維持生活所需的採買，都需要用到交通工具。維持取消夏季電價、油價凍漲，是立委們這段時間常收到的訴求。

陳亭妃說，這次三級警戒，幼兒園、補習班衝擊很大，但在這波紓困中，他們被關懷的程度真的不夠，他們這段時間也提出很多陳情，她認為應加強這部分的紓困。另外，觀光產業在解封後的復甦，一方面要繼續防疫，但也要開始提出振興方案，兩者的權衡，相關單位要開始思考。紓困有感很重要，未來在振興部分也是一條很長的路。