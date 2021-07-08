亞灣區新亮點！高雄洲際酒店預計第四季盛大開幕

記者陳美嘉／高雄報導
2021-07-08 15:30:03
IHG旗下最具代表性的同名奢華酒店、由品牌直營的「高雄洲際酒店」，在集團喜迎75週年之際宣布，預計將於今年第四季開幕，結合全台最高豪宅生活圈，以創新的智慧型奢華酒店為定位，規劃253間客房，內建全語音聲控系統等科技配備；酒店餐飲則預計推出5間全新餐廳、酒吧和兩層宴會及會議空間、洲際行政俱樂部等。
高雄洲際酒店座落亞洲新灣區核心地點，以創新的智慧型奢華酒店定位高雄洲際。酒店空間設計靈感源自高雄的港灣城市印象，規劃253間客房，呈現品牌經典的藝術裝飾Art Deco風格，盡覽港灣舒心視野與城區景致，客房平均14坪、套房平均18坪起，所有客房內建中、英、日語音數位聲控系統、BOSE藍芽音響、新一代Dyson Supersonic吹風機、親子友善備品等，房價預計自6,800元起(含早餐兩客)。
酒店公共空間有游泳池、健身房等設施服務，酒店餐飲延續整體風格，串連環境友善的永續生機飲食概念，規劃大廳酒吧、全日餐廳、中式及日式餐廳、無菜單主廚餐桌、特色主題酒吧、烘焙坊、宴會廳，以及入住洲際行政樓層客房與套房即可尊享洲際行政俱樂部的尊榮禮遇。
IHG指派荷蘭籍總經理羅嘉麒 (Robbert Manussen)領軍高雄洲際酒店，羅嘉麒表示，將持續以專業的創新管理模式帶領高雄洲際酒店，確保原汁原味傳遞洲際酒店品牌75年的摯真待客之道，在每一處細節為賓客締造悅動人心的卓越體驗。
羅嘉麒認為，台灣防疫應對策略、公共衛生舉措及全民自主管理對疫情控制產生正向效果，對台灣市場深具信心，酒店將遵循IHG的「洲全」清潔承諾以嚴格的清潔程式為每位賓客的健康安全把關，深度清潔、高頻率接觸點的消毒作業，包含使用醫療等級的消毒清潔劑，關注全球衛生當局的建議等，即時調整作法以應對最新情況。