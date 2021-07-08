亞灣區新亮點！高雄洲際酒店預計第四季盛大開幕

IHG旗下最具代表性的同名奢華酒店、由品牌直營的「高雄洲際酒店」，在集團喜迎75週年之際宣布，預計將於今年第四季開幕，結合全台最高豪宅生活圈，以創新的智慧型奢華酒店為定位，規劃253間客房，內建全語音聲控系統等科技配備；酒店餐飲則預計推出5間全新餐廳、酒吧和兩層宴會及會議空間、洲際行政俱樂部等。





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▲「高雄洲際酒店」結合全台最高豪宅生活圈，以創新的智慧型奢華酒店為定位。（圖／高雄洲際酒店提供

× ▲「高雄洲際酒店」結合全台最高豪宅生活圈，以創新的智慧型奢華酒店為定位。（圖／高雄洲際酒店提供

酒店公共空間有游泳池、健身房等設施服務，酒店餐飲延續整體風格，串連環境友善的永續生機飲食概念，規劃大廳酒吧、全日餐廳、中式及日式餐廳、無菜單主廚餐桌、特色主題酒吧、烘焙坊、宴會廳，以及入住洲際行政樓層客房與套房即可尊享洲際行政俱樂部的尊榮禮遇。





▲「高雄洲際酒店」規劃253間客房，呈現品牌經典的藝術裝飾Art Deco風格，盡覽港灣舒心視野與城區景致。（圖／高雄洲際酒店提供）

× ▲「高雄洲際酒店」規劃253間客房，呈現品牌經典的藝術裝飾Art Deco風格，盡覽港灣舒心視野與城區景致。（圖／高雄洲際酒店提供）

羅嘉麒認為，台灣防疫應對策略、公共衛生舉措及全民自主管理對疫情控制產生正向效果，對台灣市場深具信心，酒店將遵循IHG的「洲全」清潔承諾以嚴格的清潔程式為每位賓客的健康安全把關，深度清潔、高頻率接觸點的消毒作業，包含使用醫療等級的消毒清潔劑，關注全球衛生當局的建議等，即時調整作法以應對最新情況。



