微解封！交通部：開放國道服務區內用、遊樂設施採預約制

指揮中心今（8）日宣佈，12日後針對各行業採取有限度解封，

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開放汽車駕駛人訓練機構授課，需注意術科教學採1對1方式、學科教學採視訊方式，場所容留人數設總量管制，且受訓學員不得用餐。

國家風景區部份，交通部表示，在封閉型景點（如野柳風景區），開放具有單一出入口的園區、遊客中心，容留量為承載人數之40%，並採實聯制、戴口罩、出入口量測體溫的措施，最晚入園時間每日下午4時止

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至於封閉型之室內展覽館、視聽室、教育場域等暫不開放。

交通部說，在開放型景點，因多屬戶外空間，所以依指揮中心規定加強防疫，保持安全社交距離，加強派員管制及巡查，不過，水域活動設施原則不開放。

在觀光遊樂業部分，交通部說，採單一進出口，並進行總量管制，園區最大承載量40%，及採預警、分流、管制等3級管理，全面實施實聯制，且遊客入園需全程配戴口罩，落實體溫量測，保持安全社交距離，最晚入園時間為下午4點前；另遊樂設施採預約制，遊客乘坐時保持安全社交距離，且設施使用後立即消毒，水域活動設施原則不開放等。

交通部也允許開辦小型國旅團，旅行業可籌組總人數在9人以下之國旅團（含導遊等隨團服務人員），且每日集合出發前應為旅客量測體溫，如於發現旅客發燒，應協助其就醫，並避免與其他旅客接觸，業者並應注意各有關場所之防疫容留人數，及加強旅客消毒作業；另外，除於必要時（如用餐），旅客需全程佩戴口罩，業者並應準備口罩備用，搭乘交通工具及用餐時，則配合安排梅花座；至於住宿部分，則安排2人1室、1人1床或單人房。