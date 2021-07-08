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微解封！交通部：開放國道服務區內用、遊樂設施採預約制

▲指揮中心今（8）日宣佈，12日後針對各行業採取有限度解封，交通部指出，所轄國道服務區與省道休息站、鐵路車站非付費區商場餐廳，以及旅宿業餐廳等室內用餐方面，需做好隔板、梅花座、以及容留人數管制等措施下，適度開放。（圖／翻攝自高公局網站）
▲指揮中心今（8）日宣佈，12日後針對各行業採取有限度解封，交通部指出，所轄國道服務區與省道休息站、鐵路車站非付費區商場餐廳，以及旅宿業餐廳等室內用餐方面，需做好隔板、梅花座、以及容留人數管制等措施下，適度開放。（圖／翻攝自高公局網站）

記者孫唯容/綜合報導

2021-07-08 15:44:19

指揮中心今（8）日宣佈，12日後針對各行業採取有限度解封，交通部指出，所轄國道服務區與省道休息站、鐵路車站非付費區商場餐廳，以及旅宿業餐廳等室內用餐方面，需做好隔板、梅花座、以及容留人數管制等措施下，適度開放。

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交通部說明，國道服務區與省道休息站、鐵路車站非付費區商場餐廳，以及旅宿業餐廳等室內用餐方面，依照110年7月2日指揮中心訂頒之「餐飲業防疫管理措施」，業者應就人員健康管理、人員衛生行為、環境清潔消毒、顧客用餐管理，以及應變措施等面向進行管理，並做好隔板、梅花座、以及容留人數管制等措施下，適度開放。

交通部也開放汽車駕駛人訓練機構授課，需注意術科教學採1對1方式、學科教學採視訊方式，場所容留人數設總量管制，且受訓學員不得用餐。

國家風景區部份，交通部表示，在封閉型景點（如野柳風景區），開放具有單一出入口的園區、遊客中心，容留量為承載人數之40%，並採實聯制、戴口罩、出入口量測體溫的措施，最晚入園時間每日下午4時止至於封閉型之室內展覽館、視聽室、教育場域等暫不開放。

交通部說，在開放型景點，因多屬戶外空間，所以依指揮中心規定加強防疫，保持安全社交距離，加強派員管制及巡查，不過，水域活動設施原則不開放。

在觀光遊樂業部分，交通部說，採單一進出口，並進行總量管制，園區最大承載量40%，及採預警、分流、管制等3級管理，全面實施實聯制，且遊客入園需全程配戴口罩，落實體溫量測，保持安全社交距離，最晚入園時間為下午4點前；另遊樂設施採預約制，遊客乘坐時保持安全社交距離，且設施使用後立即消毒，水域活動設施原則不開放等。

交通部也允許開辦小型國旅團，旅行業可籌組總人數在9人以下之國旅團（含導遊等隨團服務人員），且每日集合出發前應為旅客量測體溫，如於發現旅客發燒，應協助其就醫，並避免與其他旅客接觸，業者並應注意各有關場所之防疫容留人數，及加強旅客消毒作業；另外，除於必要時（如用餐），旅客需全程佩戴口罩，業者並應準備口罩備用，搭乘交通工具及用餐時，則配合安排梅花座；至於住宿部分，則安排2人1室、1人1床或單人房。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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