113萬劑AZ抵台！50歲以上、高風險疾病國人下周就能打
日本贈與我國的113萬劑AZ疫苗已經在今（8）日下午2點多抵台，疫情指揮中心指揮官陳時中於記者會上表示，此批疫苗會在7天內完成檢驗封緘，將開放50歲以上國人和患有高風險疾病、罕病患者施打，最快15日就能開始接種。
記者黃仁杰／台北報導
2021-07-08 15:56:12｜2021-07-08 16:31:45
陳時中說，今日到貨的113萬劑AZ疫苗會盡快完成封緘作業，希望在7內就完成，也就是說該批疫苗最快15日即可開放接種，預計能讓第9類「18歲至64歲，患有高風險疾病、罕見疾病或重大傷病者」及第10類「50-64歲成人」人員施打，而指揮中心發言人莊人祥補充，我國疫苗接種目前累計超過289萬人次，人口涵蓋率約12.12%。日本外務大臣茂木敏充6日在例行記者會上宣布，追加提供給台灣113萬劑AZ疫苗，這是日本繼6月4日無償提供近124萬劑2019冠狀病毒疾病（COVID-19）AZ疫苗給台灣後的第2批疫苗，今日下午已由桃勤拖往華儲出關，並送往大園冷鏈倉儲物流中心。
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