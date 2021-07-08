COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

113萬劑AZ抵台！50歲以上、高風險疾病國人下周就能打

▲日本贈與我國的113萬劑AZ疫苗已經在今（8）日下午2點多抵台，預計15日即可開放國人施打。（圖／指揮中心提供）
▲日本贈與我國的113萬劑AZ疫苗已經在今（8）日下午2點多抵台，預計15日即可開放國人施打。（圖／指揮中心提供）

記者黃仁杰／台北報導

2021-07-08 15:56:12｜2021-07-08 16:31:45

日本贈與我國的113萬劑AZ疫苗已經在今（8）日下午2點多抵台，疫情指揮中心指揮官陳時中於記者會上表示，此批疫苗會在7天內完成檢驗封緘，將開放50歲以上國人和患有高風險疾病、罕病患者施打，最快15日就能開始接種。

我是廣告 請繼續往下閱讀

陳時中說，今日到貨的113萬劑AZ疫苗會盡快完成封緘作業，希望在7內就完成，也就是說該批疫苗最快15日即可開放接種，預計能讓第9類「18歲至64歲，患有高風險疾病、罕見疾病或重大傷病者」及第10類「50-64歲成人」人員施打，而指揮中心發言人莊人祥補充，我國疫苗接種目前累計超過289萬人次，人口涵蓋率約12.12%。

日本外務大臣茂木敏充6日在例行記者會上宣布，追加提供給台灣113萬劑AZ疫苗，這是日本繼6月4日無償提供近124萬劑2019冠狀病毒疾病（COVID-19）AZ疫苗給台灣後的第2批疫苗，今日下午已由桃勤拖往華儲出關，並送往大園冷鏈倉儲物流中心。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

疫情再降溫，您認為台灣「嘉玲」是否有機會再回來？

是，但還不能鬆懈，大家防疫加油
否，等疫苗覆蓋率到一定程度之前
29.41%70.59%
2021-07-08-2021-07-11

雖還未全國開放，但如果輪到你，你有意願登記嗎?

有意願
沒有意願
90.66%9.34%
2021-07-06-2021-07-09
疫苗接種預約平台今日起開放民眾可去登記，您有去登記嗎？

疫苗接種預約平台今日起開放民眾可去登記，您有去登記嗎？

繼續作答
不考慮買不買的到、也不考慮您是否已經入手的問題，若是這三台主機擺在眼前，您最想要買哪一台呢？

不考慮買不買的到、也不考慮您是否已經入手的問題，若是這三台主機擺在眼前，您最想要買哪一台呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀