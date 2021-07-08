5人在家看劇不行！網嗆爆「電影院竟解封」 關鍵點曝光
中央流行疫情指揮中心今（8）日宣布延長全國疫情警戒第三級至7月26日，但也將從7月13日開始「微解封」，立即引發民眾兩極看法。更有網友疑惑「5個朋友在家聚會看劇違規，但卻可以一同上電影院」，話題也引發大量爭論。
編輯中心/綜合報導
2021-07-08 15:58:05
今（8）日指揮中心公佈「微鬆綁」部分工作場域，包含「國家公園、遊樂園區、休閒農場、植物園、文化園區、駕訓班、美術館、博物館、電影院、表演場」等20個場所，但仍維持三級警戒，外出戴口罩，持續停止室內5人、室外10人以上聚會。更有網友在臉書《爆廢公社公開版》提出疑問「微解封後，約五個朋友在家看Netflix —>不行，但約五個朋友去電影院看電影—>可以？」
貼文曝光也引發廣泛討論「不能上課，但是能去遊樂園？不能釣蝦，但是能看電影？」「健身房流汗可以，幼兒園上學...不行」；更有網友點出關鍵點「五個朋友在家看netflix，會這樣坐●●●●● 不戴口罩，買鹹酥雞來吃；五個朋友去看電影，會被強迫這樣坐●○●○●○●○●○（梅花座），還要戴口罩不許吃東西，不難懂吧？」、「電影院那麼大，肯定會採距離限制例如梅花座之類。另外電影院一定也會派員監督，你在家裡幹嘛都沒人能知道」、「在家看應該不太可能會戴口罩看」。
而針對電影院「微鬆綁」部分，指揮中心也指出，觀眾應全面佩戴口罩、量測體溫、消毒及實聯制，並建議優先採預售票方式以控管人流，座位則採梅花座、間隔座或其他保持適當距離之安排，室內、戶外及等候區域則全面禁止飲食，此外，每一場次進場前、散場後皆需清潔、消毒。（編輯：潘毅）
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