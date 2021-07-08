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微解封！《當男人》、《奪魂鋸》重映　網嗨：看爆玩命9

▲《玩命關頭9》由台裔導演林詣彬（右）執導，是影迷解封後最期待的電影之一。（圖／UIP提供）
▲《玩命關頭9》由台裔導演林詣彬（右）執導，是影迷解封後最期待的電影之一。（圖／UIP提供）

娛樂中心／綜合報導

2021-07-08 15:58:37｜2021-07-08 16:02:11

中央流行疫情指揮中心今（8日）宣布，三級警戒延長至7月26日，但13日起開放部分休閒娛樂場所，關門許久的電影院就包括在內，幾部好萊塢大片如《玩命關頭9》、《黑寡婦》等將可如期上映，而警戒前熱播的《死亡漩渦：奪魂鋸新遊戲》、國片《當男人戀愛時》也都將繼續排片。

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▲《玩命關頭9》因疫情延宕1年上映，近日曝光最新預告。（圖／UIP提供）
▲《玩命關頭9》可望在7月28日如期放映。（圖／UIP提供）
▲▼《黑寡婦》（­上圖）和《捍衛戰士：獨行俠》（下圖），也可能延期。（圖／《黑寡婦》、《捍衛戰士：獨行俠》劇照）
▲影迷期待7月14日在戲院看到《黑寡婦》。（圖／劇照）
電影開放的消息讓不少PTT網友叫好，「終於可以看電影了」、「大片要不要上啊，快點，要訂票啦」、「最想看玩命9」，不過也有人擔憂，「密閉空間兩小時，恩...」「不太敢去，感覺會馬上爆滿，就算梅花座也一樣」。

除了影迷期待的《玩命關頭9》、《黑寡婦》，原本在5月12日上映的《死亡漩渦：奪魂鋸新遊戲》，也將於7月13日微解封第一天重回戲院，當初上映時來不及進戲院觀賞的影迷，能在大銀幕體驗片中的懸疑謎團和驚悚殺人機關。

加入奪魂鋸宇宙的「神盾局局長」山繆傑克森（Samuel L. Jackson），從影近50年、演出超過100部作品，上月底宣布獲得明年的奧斯卡終身成就獎，日前受訪時，他分享過去一年在家防疫的歷程，「我在家除了幫動畫配音、製作視訊電視節目、還完成了一支廣告拍攝，不過我花最多時間在探索我的房子，因為以前我總是一天到晚不在家，現在終於能好好享受我的泳池了。」

▲奪魂鋸系列電影從2004年開始，直至2017年累積了8集，今年推出第9集系列電影《死亡漩渦：奪魂鋸新遊戲》。（圖／CATCHPLAY提供）
▲山繆傑克森加入《奪魂鋸》系列第9集《死亡漩渦：奪魂鋸新遊戲》。（圖／CATCHPLAY提供）
此外，近日雙雙登上坎城影展殿堂的茱蒂佛斯特（Jodie Foster）、塔哈拉辛（Tahar Rahim），合作的新片《失控的審判》也將於7月14日與台灣觀眾見面，片中兩人精湛的演技撼動人心，該片描述男主角被懷疑與蓋達組織聯繫而被關進監獄，辯護律師和她的助手一同追求司法正義，過程中卻面臨重重阻礙。（編輯：楊穎軒）

▲茱蒂佛斯特在新片《失控的審判》飾演律師。（圖／CATCHPLAY提供）
▲茱蒂佛斯特在新片《失控的審判》飾演律師。（圖／CATCHPLAY提供）
▲許瑋甯（左）、邱澤《當男人戀愛時》7大取景地點曝光。（圖／金盞花大影業）
▲許瑋甯（左）、邱澤主演的《當男人戀愛時》將重返戲院。（圖／金盞花大影業）
▲中央流行疫情指揮中心宣布延長全國疫情警戒第三級至7月26日止，嚴守社區防線，並適度鬆綁部分措施。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心宣布延長全國疫情警戒第三級至7月26日止，嚴守社區防線，並適度鬆綁部分措施。（圖／指揮中心提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

疫情再降溫，您認為台灣「嘉玲」是否有機會再回來？

是，但還不能鬆懈，大家防疫加油
否，等疫苗覆蓋率到一定程度之前
29.41%70.59%
2021-07-08-2021-07-11

雖還未全國開放，但如果輪到你，你有意願登記嗎?

有意願
沒有意願
90.66%9.34%
2021-07-06-2021-07-09
不考慮買不買的到、也不考慮您是否已經入手的問題，若是這三台主機擺在眼前，您最想要買哪一台呢？

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