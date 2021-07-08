美國表態不支持台獨　國台辦嗆：祖國必須統一

美國白宮印太事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell）表明「美國支持與台灣發展強有力的非官方關係，不支持台灣獨立，我們完全了解其敏感性」，這也是拜登政府上任後首次明確表態。國台辦7日再嗆台獨是「絕路」，囂張表示「祖國必須統一」。





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坎貝爾6日出席紐約智庫亞洲協（Asia Society）時，表明「美國支持與台灣發展強有力的非官方關係，不支持台灣獨立，我們完全了解其敏感性」，並稱「這是個微妙的危險平衡，必須保持的平衡」。但他也表示，美國相信台灣有權利在和平下生活，希望台灣在國際社會扮演重要角色，尤其是在疫情議題領域，台灣不應該被國際社會拒絕。





綜合中國媒體報導，針對坎貝爾「不支持台獨」說法，中國國台辦發言人朱鳳蓮7日在記者會上表示，「台獨是歷史逆流，是絕路。祖國必須統一，也必然統一」。朱鳳蓮還進一步要求美國以實際行動表明反對台獨立場，表示「我們敦促美國政府以實際行動恪守一個中國原則和中美三個聯合公報有關規定，明確反對台獨，為台海和平穩定發揮建設性作用」。





我國外交部對於坎貝爾支持參與國際事務的立場表示歡迎與感謝，並重申中華民國台灣是一個主權國家，不是中華人民共和國的一部份，「這是事實，也是現狀」，並表明「我國政府一貫以穩健、務實的態度審慎處理兩岸關係，捍衛自由民主」。



