日再贈疫苗抵台　高雄綠營民代齊戴「台日友好」口罩致謝

繼上月捐贈台灣124萬劑AZ疫苗後，日本追加捐贈的第二批113萬劑AZ疫苗也於今（8）日下午送抵台灣，為正在加速COVID-19疫苗接種的台灣帶來及時雨。對此，民進黨高雄市議員林智鴻特別邀請立委趙天麟與多位高雄市議員、前議員與議員參選人，在疫苗送抵國門的第一時間戴上印有富士山與台灣國旗的「台日友好」口罩，並同步於臉書發文感謝日本，盼藉此回應友邦義舉，傳達國人最誠摯的謝意。

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自本土疫情升溫以來，日本已先後捐贈台灣疫苗237萬劑疫苗，為台灣提供了對抗疫情所必要的力量，在全球疫苗供不應求且國際疫情依然艱難之際，這樣的情誼顯得彌足珍貴。為表達台灣民間的感謝，國內口罩廠商「上好生醫」秉持取之於社會、用之於社會的精神，特別自費開設全新生產線，打造出一批印有富士山與台灣國旗圖樣的「台日友好」口罩，近日在林智鴻牽線下與駐日代表處取得聯繫，後續將由駐日代表處協助分送這些口罩給日本國會議員使用。

今適逢日本第二批捐贈疫苗抵台，林智鴻也特別邀請趙天麟合作發起臉書串聯活動，邀請現任高雄市議員江瑞鴻、李雅慧、黃文益、黃秋媖、鄭孟洳、李喬如、鄭光峰、陳致中、張漢忠、黃文志、韓賜村、陳明澤、范織欽、前議員蔡昌達、李雨庭及議員參選人林志誠、鄧巧佩、黃雍琇、李庭慧等人，在疫苗送抵國門的第一時間同步貼出戴上該款「台日友好」口罩的照片，此外高雄市長陳其邁也在今日高雄市政府防疫會議會後記者會上戴上該款口罩感謝日本，希望進一步讓日本友人感受到台灣人的感激與熱情。

▲高雄市議員林智鴻邀請趙天麟及綠營高雄民代戴上台日友好口罩，相當吸睛。（圖／翻攝自林智鴻臉書）

▲高雄市長陳其邁也在防疫記者會中，戴上台日友好口罩。（圖／趙天麟辦公室提供）

趙天麟提到，疫苗是台灣對抗疫情不可或缺的重要物資，每一劑疫苗都可能成功防堵一起重症個案，甚至挽救一條寶貴生命，非常感謝日本在台灣亟需疫苗時大力馳援，希望藉由這次的網路串聯，能將台灣社會的感激之情傳遞出去，同時也祝福即將登場的東京奧運能夠順利舉行並圓滿落幕，用一場場精彩絕倫的體育賽事，為疫情下的國際社會注入希望及活力。

林智鴻表示，除了捐贈疫苗給台灣外，日本國會參議院前陣子還無異議通過支持台灣加入世界衛生組織（WHO），對於這些跨海而來的溫暖與協助，台灣必定銘記在心，也相信台、日在彼此協助、相互扶持之下，一定能夠早日戰勝病毒、走出疫情。

▲高雄市議員陳致中也響應，戴上台日友好口罩感謝日本。（圖／翻攝自陳致中臉書）