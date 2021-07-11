孩子是導師！小S難得洗頭　女兒教Melody不追求完美

疫情期間宅在家，許多媽媽還要陪孩子上網課、指導寫作業，心情真的很崩潰，不過難得擁有和小孩相處時光，兒童天真無邪的童言童語，也許會給自己新的體悟。連小S都忍不住說，「孩子真是我的導師」！

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小S 女兒比我愛乾淨





總以短髮亮相的小S，因為不愛洗頭出了名，姊姊大S曾經取笑她，助理一掀開她頭髮，就像一鍋「八寶粥」，裡面什麼都有。小S曾po出一段影片說，小女兒許老三洗澡前問她：「媽媽，你覺得我今天要不要洗頭？」小S聞了一下，覺得還可以撐個一天，沒想到女兒思考了一下，還是決定洗頭，讓她又感動又羞愧，笑說：「真的很以她為榮」、「我竟然還阻止她做對的事，還好她堅持要做。」





事隔3年，小S依舊不愛洗頭，疫情期間工作停擺，不用出門亮相，更是有發懶藉口，她聲稱「除非發臭或有蒼蠅在你周遭飛，不然不想洗頭是很正常的！也省水」，幸好孩子沒有遺傳到這獨特基因，非常愛乾淨。





小S最近在社群抒發心聲，很多記者問她從孩子身上學到什麼？今天真的學到了！「如果孩子每天要上課8小時，還要寫功課，卻還是可以天天洗澡或2天洗一次頭！我現在是靠追劇過生活的媽媽，為何做不到？於是我剛洗了全套，頭、身體，還抹了護髮油和全身乳液！」並附上一個洗頭後的自拍照，要讓粉絲誇誇她，也稱讚孩子「好勤勞啊」，真是我的人生導師。





▲小S稱讚孩子勤勞。（圖／小S IG）

Melody 熟能生巧，不一定要完美





時尚媽咪Melody殷悅，是女性議題暢銷作家，育兒也很有一套。疫情期間即使學校多放假，她也不讓小孩鬆懈，堅持2個女兒維持正常作息，完美銜接網上課程，並給予孩子足夠的信任，不會幫她們檢查功課。她說：「把功課寫好是她的責任，怎麼會是我要來檢查呢？只要她說做好了，我就會百分之百信任她」。





與其小心翼翼在旁扶持，Melody認為要給孩子犯錯的空間，讓她們培養責任感。因為她的開明方式，10歲的大女兒自我督促課業，會因作文寫得不如同學沮喪，Melody也會在旁鼓勵，協助孩子一點一滴地進步。





有句中文諺語「熟能生巧」，英文為Practice makes perfect，意思為練習能臻至完美，大女兒卻跟Melody說，「練習會有進步，而不是完美，這世界上沒有完美，有這樣的期望會永遠感到不滿足，我們應該因進步而喜悅。」女兒的一番話，讓Melody感到很驚喜，不需要拚命灌輸小孩一些大人智慧、經驗談，給她們一點空間經歷挫折和失敗，反而讓孩子長得更茁壯、心智更成長。





▲ Melody認為要給孩子犯錯的空間 。（圖／時尚媽咪Melody臉書）

隋棠 樂觀會看到更好的世界





擁有3個寶貝的隋棠，是一個標準的好媽媽，她帶孩子親近大自然，一起旅行，一起參與公益活動，也常在社群上分享與高敏感孩子相處的反思。疫情讓很多媽媽叫苦，棠棠卻很感謝，「這段彼此萬分黏膩依賴又偶爾窒息的時光，我知道無論未來世界如何變化，都將越來越難再有」。





隋棠笑說，以前對孩子耐心是100分，現在絕對是1000分，家裡三寶已再無法激怒她。她的積極樂觀特質，也影響了小孩。疫情期間，避免人與人接觸，隋棠買了第一支推剪，嘗試幫兒子Max理髮，結果不小心剃出一個大缺口。她傻眼跟小孩道歉，趕緊說對不起，「我會多練習，慢慢就會進步」，沒想到兒子一派天真無所謂的樣子，還笑說：「媽媽，我的頭後面沒有眼睛，看不到啦沒關係。」樂觀態度讓媽媽的心都融化了。





女兒Lucy也是樂天派，看到飯後點心缺了一角，隋棠說沒關係，餅乾破了還是餅乾，一樣好吃。Lucy也回應她：「就像媽咪去當星星了還是媽咪一樣，都很愛我！」童言童語讓她哭笑不得。





▲擁有3個寶貝的隋棠，是一個標準的好媽媽。（圖／冠軍團隊提供）

林可彤 親情是很奇妙的東西





名模林可彤最近生了第二胎，一打二的日子很辛苦，幼兒的睡眠期不同，媽媽跟著日夜顛倒，看著孩子慢慢長大，日子從苦變成甘甜。她沒有特別喜歡小孩，婚後卻想生兩個，為的是讓子女相互陪伴成長，不會感到孤單。





通常長子遇到家庭新成員加入，多少有點抗拒，害怕弟妹瓜分父母的愛，林可彤的兒子卻是一個「寵弟狂魔」，雖然偶爾會吃醋，吵著說「馬麻不公平」，卻很愛護這個新生命，有想要保護他、與他分享一切的一顆心！他會讓出玩具，問媽媽：「我可不可以跟弟弟玩？」還會提醒爸爸動作小聲點，不要吵醒弟弟，或是有尖銳物品不能讓弟弟碰到。





林可彤說，當下覺得心好暖，親情真是奇妙的東西。有粉絲擔心育兒辛苦，留言要看她帶兩個小孩會怎樣，再考慮要不要生老二。她甜蜜回覆：「生了不會後悔喔」，看著兩兄弟相處，真的很開心。





看著懷抱裡的子女，一步一步會走路、牙牙學語，慢慢長大成人，到了能自理生活、上網課的每個階段，對媽媽都是獨一無二的珍貴，隋棠感慨，兒子才5歲大了就不讓她親了，實在有點傷心。好好珍惜這段陪網課的時光吧，一起算數尋找答案、說成語故事的過程，可能會感受到意想不到的人生智慧。



