日本再贈疫苗抵台　游錫堃：台日情誼的「絆」讓人感動

日本贈送台灣的第2批113萬劑AZ疫苗，今（8）日由日本航空JL-809航班協助載運來台，該班機延誤22分鐘出發，於日本當地中午12時07分起飛，台灣時間下午2時24分抵達。立法院長游錫堃今日下午透過臉書表示，看到日本疫苗專機再抵台灣，內心真的很感動，台日如同情深義重的兄弟，期待雙方早日脫離疫情，重拾交流互動的榮景。

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日本贈送台灣的第2批113萬劑AZ疫苗，於今日下午2時24分抵達桃園機場，游錫堃表示，再次看到日本疫苗專機抵達台灣，內心真的很感動，謝謝日本。

游錫堃說，台日兩國總是在彼此有危難的時候互相扶持，長久以來形成了台日情誼的「絆」，這次日本再次伸出溫暖的雙手給予台灣最大的協助，如同情深義重的兄弟，深深地感動許多台灣人。

游錫堃說，日本再度捐贈的113萬劑疫苗，可望提升台灣施打率、擴大群體保護力，期待台灣和日本都能早日脫離疫情的陰影，重拾兩國人民恢復以往交流互動的榮景！

另駐日大使謝長廷今日前往成田機場「送機」後在臉書感性表示，「起飛了，淡淡的憂傷，今天的鄉愁是疫苗，113萬劑，人在日本，心在台灣」，他說，祈望，每一劑都受到珍惜，每一劑都守護到故鄉的人，飛機已經消失在遠方的雲層，遠望可以當歸。PO文一出，不少國人都湧入留言，給予謝長廷支持與感謝。