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高市微解封八字原則　陳其邁：積極管理有效開放

▲面對三級警戒微解封，高雄市長陳其邁在今(8)日在防疫會議後記者會中提出「積極管理、有效開放」的處理原則，以優先開放戶外為原則。(圖／高市府提供)
▲面對三級警戒微解封，高雄市長陳其邁在今(8)日在防疫會議後記者會中提出「積極管理、有效開放」的處理原則，以優先開放戶外為原則。(圖／高市府提供)

記者郭凱杰／高雄報導

2021-07-08 16:42:07｜2021-07-08 16:43:56

「高雄市會以戶外活動優先規劃開放!」面對三級警戒微解封，高雄市長陳其邁在今(8)日在防疫會議後記者會中除認為維持三級警戒下，適度開放有其生活、社會與經濟的需要，他也宣示「積極管理、有效開放」的處理原則，以優先開放戶外為原則，此外要戴口罩，保持社交距離，讓民眾有所遵循，原則上依照中央指引，但對各場館開放與否要進一步專家會議討論後公布。

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陳其邁表示，疫情初步獲得控制但不可以掉以輕心，中央維持三級警戒道理也是這樣，適度放寬、適度開放是有生活社會經濟的需要，但8個字，「積極管理，有效開放」，管制措施上要有更積極管理作法，有開放的部份管制措施就要更積極，要有配套、有秩序，循序漸進，且一律要保持社交距離、戴上口罩。

陳其邁指出，對於室內且密閉，還要考慮進來的人是特定還是不特定對象，且如果一定要把口罩拿下來，而且空間非常狹隘的話，即便有隔板也不建議，例如餐廳開放內用，很多店是這樣，「我們還是鼓勵外帶」。

陳其邁強調，高市府將以戶外活動優先開放但還是不鼓勵跨區移動，因為不是每一區感染源都能找到。陳其邁也認為，像駁二戶外空間戴口罩、保持社交距離就可開放，進入場館內則要有人流管制，若是密閉空間則要考慮人流與是否為特定對象、風險高低、管制措施強度等，各縣市對夜市管理方式不一，像高雄本來就未禁止夜市營業，是部分夜市自行停業，要復業則要防疫措施就要做好。  

針對微解封規範，陳其邁表示，之後會公布作業指引，原則上會根據中央疫情指揮中心的指引，可以落實防疫措施的時候會開放，詳細規定專家會議討論完會立刻跟所有市民報告，「戶外開放空間7月13日後優先處理，室內看是特定對象或是不特定對象，有哪些風險，管制強度要到哪裡，會做清楚的規定讓大家有所遵循」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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疫情再降溫，您認為台灣「嘉玲」是否有機會再回來？

是，但還不能鬆懈，大家防疫加油
否，等疫苗覆蓋率到一定程度之前
30.23%69.77%
2021-07-08-2021-07-11

三級警戒延長，部分場所「微解封」，此舉防疫政策你滿意嗎?

滿意，鬆綁民生經濟才可振興
不滿意，鼓勵大家往外旅遊嗎
25%75%
2021-07-08-2021-07-11

雖還未全國開放，但如果輪到你，你有意願登記嗎?

有意願
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90.57%9.43%
2021-07-06-2021-07-09
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