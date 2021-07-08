高市微解封八字原則　陳其邁：積極管理有效開放

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陳其邁指出，對於室內且密閉，還要考慮進來的人是特定還是不特定對象，且如果一定要把口罩拿下來，而且空間非常狹隘的話，即便有隔板也不建議，例如餐廳開放內用，很多店是這樣，「我們還是鼓勵外帶」。
陳其邁強調，高市府將以戶外活動優先開放但還是不鼓勵跨區移動，因為不是每一區感染源都能找到。陳其邁也認為，像駁二戶外空間戴口罩、保持社交距離就可開放，進入場館內則要有人流管制，若是密閉空間則要考慮人流與是否為特定對象、風險高低、管制措施強度等，各縣市對夜市管理方式不一，像高雄本來就未禁止夜市營業，是部分夜市自行停業，要復業則要防疫措施就要做好。
針對微解封規範，陳其邁表示，之後會公布作業指引，原則上會根據中央疫情指揮中心的指引，可以落實防疫措施的時候會開放，詳細規定專家會議討論完會立刻跟所有市民報告，「戶外開放空間7月13日後優先處理，室內看是特定對象或是不特定對象，有哪些風險，管制強度要到哪裡，會做清楚的規定讓大家有所遵循」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。