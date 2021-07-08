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「國寶帥哥」跟女星一夜情　竟偷偷錄下18禁全程！

▲神尾楓珠（右）跟瀧內公美在片中發生一夜情。（圖／采昌國際多媒體）
▲神尾楓珠（右）跟瀧內公美在片中發生一夜情。（圖／采昌國際多媒體）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-07-08 21:00:00

日本女星瀧內公美與「國寶級帥哥」神尾楓珠在新片《私慾帳號》有大量性愛場面，神尾不僅大秀鯊魚肌，更解放結實臀部，與「網友」瀧內公美「忘情運動」，途中更拿起手機自拍性愛影片，大膽的演出連他自己都說：「是我演藝生涯當中，非常具有挑戰性的角色及故事。」

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▲神尾楓珠（右）跟瀧內公美有激烈床戲。（圖／采昌國際多媒體）
▲片中，神尾楓珠跟瀧內公美（右）有激烈床戲。（圖／采昌國際多媒體）
神尾楓珠以電視劇《3年A班當人質》廣為台灣觀眾熟知，他不僅在2020年獲選《ViVi》國寶級帥哥頭銜，更被大讚擁有「世界遺產級的眼神」，讓他星運持續看漲。神尾楓珠在《私慾帳號》中飾演神祕的年輕網友Yuto，因為看上瀧內公美在社群小帳中的清涼裸照，於是私訊給她，並成功約到對方一夜激情。 

對於要呈現許多激烈性愛場面，以及細膩的內心戲，神尾感慨表示：「這是我演藝生涯當中，非常具有挑戰性的角色及故事，很高興能透過本片來挑戰自我。」問起拍攝前是否會介意裸露？他表示：「我本身並不會抗拒裸露，雖然之前有被動的床戲經驗，但這回卻是首度要讓自己成為主動的一方。」 

瀧內公美跟神尾相差9歲，對於要跟年下男對戲，她表示：「因為距離殺青已經過了兩年，感覺他現在變得很有男子氣概。當時覺得他長得很像女孩子，非常精緻。所以我在拍戲時一直盯著他看，真的是臉小身材又好看！」《私慾帳號》將以PVOD首映方式，於7月9日起在中華電信MOD、中華電信Hami Video、台灣大哥大myVideo、遠傳friDay影音等平台上架。

▲神尾楓珠有「國寶級帥哥」封號。（圖／采昌國際多媒體）
▲神尾楓珠有「國寶級帥哥」封號。（圖／采昌國際多媒體）
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