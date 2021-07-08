全國三級警戒延長至7／26　各場域鬆綁整理一次看

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在適度鬆綁情況下，要求業者配合餐飲防疫管理措施，其中包含五大面向，人員健康管理、人員衛生行為、環境清潔消毒、顧客用餐管理以及應變措施。針對人員健康管理，要盤點相關人員並造冊，要求外場人員配戴口罩加面罩，內場人員口罩加帽子等。
顧客端則是落實實聯制，並調整用餐距離以及供餐方式，希望以個人餐為主，提供合菜且要有專人分菜，如果沒有隔板的餐廳，要求桌跟桌之間，要有1.5公尺的距離。另外針對餐飲場所如果出現確診者，除了要暫停營業至少3日外，恢復營業的11日內也要暫停內用、改採外帶。
百貨美食街降載50%可內用 夜市不得邊走邊吃
經濟部制定「百貨及賣場」及「傳統市場及夜市」防疫管理措施指引。其中夜市及百貨、賣場的美食街（攤），有隔板、採梅花座或可維持社交距離下，並提供套餐或由服務人員夾取，則可提供內用。並加強人流管理，共同用餐區容留人數以總座位數1/2為上限。禁止試吃、邊走邊吃，吧台席需禁止。而市場、夜市出入口落實實聯制，建議攤位前限制排隊人數，並限制消費時間，最好一個小時就結束。
展覽館同時段不超過百人 劇組排練仍得戴口罩
展覽館包含博物館、美術館等，建議規劃採預約參觀，以每時段2小時為單位，場次間要清消，同一時段不得超過100人，館內觸控或穿戴式裝置體驗暫停。表演場館部分，僅開放閉門式（無觀眾）的排練、攝錄影及直播，已實施快篩或PCR的表演者，可於正式演出時脫下口罩，工作期間至少每週1次篩檢，其餘工作人員均應全程佩戴口罩。至於許多人關心的演唱會，目前仍無法進行。
電影院部分，建議採預售票或控管人流並實施實聯制，座位採梅花座或間隔座，每場前後都要清消，並全面禁止飲食。至於電影、電視劇影視劇組除遵守基本防疫措施外，工作人員要填寫健康聲明書。建議拍攝前三天全員檢測，另外希望成立獨立的防疫部門負責相關事項。劇組不探班、不慶功。而演員若有身體接觸的場次，應取得同台演員的同意。演員排練對戲時得全程戴口罩，只有正式演出時可暫時脫下口罩。
健身房開放了！一對一教練課禁止觸碰
在教育部主管的圖書館與教育機構等，圖書館將開放借還書，不過公共區域仍暫停開放，而社教區域則限制室內不得超過100人，社教館所採預約制，原則以2小時為一時段，而若為有接觸可能的體驗設施皆暫停開放。
室內外運動場館部分，容留人數以最適承載量25%為限，個人運動器具禁止混用（如瑜珈墊、球拍），避免肢體碰觸，且也禁止團體競賽（如三對三鬥牛禁止）。健身房器材和設備應間隔開放，每次使用後清消，廁所與更衣室需加強清消，游泳池、三溫暖與淋浴間維持關閉。一對一教練課的教練需每7天快篩1次，上課期間須全程戴口罩及護目鏡或面罩，以示範指導取代觸碰，不得從事運動按摩、接觸性輔助伸展等近距離課程。
9人國旅團可成行！全國水域活動設施維持關閉
在交通觀光部分，國家風景區將全數開放，不過如野柳風景區的封閉型景點，只開放單一出入口，容留量為承載人數的40%，最晚入園為下午4點前，封閉型的室內展覽館、視聽室不開放。開放型景點則保持安全社交距離，此外我國所有水域活動設施原則不開放。
遊樂園等民間場所同樣進行最高40%承載量的的人流管制，最晚入園時間為下午4點前，遊樂設施須採預約制，乘坐時保持社交距離，設施使用後也要消毒。國旅部分，旅行業可籌組含導遊等隨團服務人員總人數9人以下的小型國旅團，除非必要，如用餐等，旅客需全程佩戴口罩，業者並應準備口罩備用，交通安排上也需梅花座，住宿部分最多安排2人1室。
墾丁、山屋持續關閉！放寬宗教活動但上限99人
針對全國人民團體、合作社等，指揮中心做出放寬會議措施，其中包含暫停辦理交接典禮等群聚活動，得以視訊方式召開理監事會議，也可以透過視訊方式召開會員大會，視訊視同親自出席，但視訊會議不可辦理選舉、補選、罷免等事項。
至於宗教場所，可提防疫計劃，來申請核准開放，但仍有上限99人限制；另外，喪禮跟喜宴的部分，維持暫不開放，只有家祭、沒有公祭。針對國家公園、森林遊樂區的管制，對開放空間會依照停車場做人流管制，維持40%，相關國家公園的山屋、生態保護區，以及墾丁所有沙灘還是持續關閉。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。