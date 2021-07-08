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「雙槍」出征東京奧運　鄭兆村目標至少擲出89公尺敲銅

▲東京奧運田徑代表隊，教練曾孝生(左起)、孫念祖、選手鄭兆村、楊俊瀚、陳傑、黃士峰。（圖／國家運動訓練中心提供）
▲東京奧運田徑代表隊，教練曾孝生(左起)、孫念祖、選手鄭兆村、楊俊瀚、陳傑、黃士峰。（圖／國家運動訓練中心提供）

記者鍾東穎/綜合報導

2021-07-08 17:16:01｜2021-07-08 17:34:30

本屆東京奧運我國有2位標槍好手一同出征，亞洲紀錄保持人「黃金右臂」鄭兆村以及上個月達奧運標的黃士峰，「雙槍」互相鼓勵盼能在強敵環伺國立競技場射下獎牌，鄭兆村也立定目標要達到至少89公尺上。

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鄭兆村在2017年台北世大運驚天一擲，創下91公尺36的亞洲紀錄，排進男子標槍史上第13傑，並在2019年國際田徑鑽石聯賽的上海站，再度擲出87公尺12的佳績，拿下東奧門票，過去2度因傷錯過五環殿堂的他，這次成為我國奪牌希望。

「跟壓力共存吧。」因疫情關係，鄭兆村今年僅留在國內備戰，目前已進入最後階段，「首次奧運當然非常期待，希望可以擠進前3，至少要89公尺以上，希望在場上完全發揮出來。被寄予厚望拿牌，我自己也很期待能拿到，就盡情享受吧。」

而2017年世大運銅牌黃士峰在國內舉行的測驗賽中，擲出85公尺03，達到東京奧運參賽標準85公尺，成為鄭兆村之後第2位拿到東奧資格台灣的標槍選手，「雙槍」攜手前進東京。

黃士峰對於二度挑戰奧運也相當期待，希望能擲進決賽，和鄭兆村一同檢入，一同出賽，鄭兆村則表示，「很替他開心，能同時站上最高舞台，不要在乎勝負，把自己給突破才是最重要的。」

 

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