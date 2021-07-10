奧運／我國奧運奪牌第一人　亞洲鐵人楊傳廣

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（FORMOSA）」

Rafer Johnson（強森）成為好友，而兩人最出名的故事，也是發生在奧運。

1960年羅馬奧運會，楊傳廣跟Rafer Johnson的競爭成為話題，沒有人能想到這位來自亞洲的運動員，可以擊敗來自歐美的強勁對手。

楊傳廣除了在鉛球項目有比較多落後外，他在其他項目如：撐竿跳等七個項目都領先，可惜最後還是不敵Johnson，最後1500公尺，兩人不甘示弱，但因連日比賽，已經體力耗盡，最後兩人互相靠在對方身上，這種「英雄惜英雄」的運動員精神，也讓現場觀眾十分動容。