COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

奧運／我國奧運奪牌第一人　亞洲鐵人楊傳廣

▲楊傳廣是我國奧運奪牌第一人。（圖／美聯社／達志影像）
▲楊傳廣是我國奧運奪牌第一人。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

2021-07-10 08:00:00

每當你經過台東，除了更生路、志航路等路名特別外，是否還曾注意到「傳廣路」？這就是為了紀念我國「亞洲鐵人」楊傳廣的道路，提到楊傳廣，不少老一輩的民眾，肯定都印象深刻，因為他就是我國奧運史上奪牌第一人。

我是廣告 請繼續往下閱讀
1960年羅馬奧運會，中華民國以台灣（FORMOSA）」的名義參賽，田徑選手楊傳廣在男子十項全能獲得銀牌，震驚世界體壇。這枚獎牌是中華民國獲得的第一枚奧運獎牌。

提到楊傳廣，可說是天生體育好手，出身在台東的他，一開始是打棒球出身，雖然成績也不錯，但跟他之後田徑上面的成就，就差非常多了。

楊傳廣在1954年菲律賓亞運會拿下男子十項全能金牌，立即讓世界注意到他的存在，而他也被封為「亞洲鐵人」。

1958年東京亞運會，楊傳廣再度奪金，這時他已經逐漸進入世界殿堂，他有機會到美國留學，並且跟名將Rafer Johnson（強森）成為好友，而兩人最出名的故事，也是發生在奧運。

1960年羅馬奧運會，楊傳廣跟Rafer Johnson的競爭成為話題，沒有人能想到這位來自亞洲的運動員，可以擊敗來自歐美的強勁對手。

楊傳廣除了在鉛球項目有比較多落後外，他在其他項目如：撐竿跳等七個項目都領先，可惜最後還是不敵Johnson，最後1500公尺，兩人不甘示弱，但因連日比賽，已經體力耗盡，最後兩人互相靠在對方身上，這種「英雄惜英雄」的運動員精神，也讓現場觀眾十分動容。

有人說，楊傳廣所達成的奧運成就，是現在亞洲田徑運動員很難突破的障礙，1964年東京奧運，楊傳廣被看好有機會奪金，最後拿下第五名，外傳他是被一位代表團射擊選手馬靖山所下藥，所以表現失常，也成為此屆奧運會最大的懸案之一。

 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

針對部分防疫鬆綁場所，你會想去嗎?

會，個人防疫做好就不怕
不會，病毒是不挑人的
11.11%88.89%
2021-07-09-2021-07-13

疫情再降溫，您認為台灣「嘉玲」是否有機會再回來？

是，但還不能鬆懈，大家防疫加油
否，等疫苗覆蓋率到一定程度之前
23.32%76.68%
2021-07-08-2021-07-11

三級警戒延長，部分場所「微解封」，此舉防疫政策你滿意嗎?

滿意，鬆綁民生經濟才可振興
不滿意，鼓勵大家往外旅遊嗎
15.57%84.43%
2021-07-08-2021-07-11
不考慮買不買的到、也不考慮您是否已經入手的問題，若是這三台主機擺在眼前，您最想要買哪一台呢？

不考慮買不買的到、也不考慮您是否已經入手的問題，若是這三台主機擺在眼前，您最想要買哪一台呢？

繼續作答
您滿意三級警戒延長、7/13起適度鬆綁的政策嗎？

您滿意三級警戒延長、7/13起適度鬆綁的政策嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀