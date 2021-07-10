奧運／我國奧運奪牌第一人　亞洲鐵人楊傳廣

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提到楊傳廣，可說是天生體育好手，出身在台東的他，一開始是打棒球出身，雖然成績也不錯，但跟他之後田徑上面的成就，就差非常多了。
楊傳廣在1954年菲律賓亞運會拿下男子十項全能金牌，立即讓世界注意到他的存在，而他也被封為「亞洲鐵人」。
1958年東京亞運會，楊傳廣再度奪金，這時他已經逐漸進入世界殿堂，他有機會到美國留學，並且跟名將Rafer Johnson（強森）成為好友，而兩人最出名的故事，也是發生在奧運。
1960年羅馬奧運會，楊傳廣跟Rafer Johnson的競爭成為話題，沒有人能想到這位來自亞洲的運動員，可以擊敗來自歐美的強勁對手。
楊傳廣除了在鉛球項目有比較多落後外，他在其他項目如：撐竿跳等七個項目都領先，可惜最後還是不敵Johnson，最後1500公尺，兩人不甘示弱，但因連日比賽，已經體力耗盡，最後兩人互相靠在對方身上，這種「英雄惜英雄」的運動員精神，也讓現場觀眾十分動容。
有人說，楊傳廣所達成的奧運成就，是現在亞洲田徑運動員很難突破的障礙，1964年東京奧運，楊傳廣被看好有機會奪金，最後拿下第五名，外傳他是被一位代表團射擊選手馬靖山所下藥，所以表現失常，也成為此屆奧運會最大的懸案之一。