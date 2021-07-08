高雄疫苗打得快　陳其邁建議先打完先領疫苗

高雄COVID-19疫苗打得快，尤其近期配發的莫德納疫苗，每天施打率都超過90%，甚至出現超過100%滿載的情況，高市府今（8）日指出，六都中高雄AZ疫苗使用率高達98.5%，最近到貨的莫德納疫苗使用率也有46.2%，都是六都最高，因此高雄市長陳其邁也建議中央流行疫情指揮中心，在各縣市按照公式計算，總額不變的情況下，先打完的應該可以先領疫苗，快速提高疫苗覆蓋率。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-07-08 17:10:51｜2021-07-08 18:11:35
衛生局簡任技正潘炤穎表示，從六都現在配發COVID-19疫苗與接種人數來看使用率，高雄市AZ疫苗的使用率是到達98.5%、近期配發的莫德納也達到46.2，可見高雄市民對於疫苗的需求跟配合度的確是相當殷切，以高雄現在正在接種的72歲以上長輩來看，經統計到目前為止，75歲以上的接種比例接近7成、72到74歲的接種比例也將近8成，明天也將開始全面接種70歲以上的高齡族群，高雄市到目前接種的總劑量高達33萬5千劑，希望能夠在有限的疫苗之下，創造最高的疫苗涵蓋率，特別是在高齡族群重症、死亡率的預防來說是很重要。 如何提高疫苗覆蓋率？潘炤穎認為，高雄市仰賴全民投入、甚至是全市政府的投入，大型接種站的設置是有必要的，如何在有效的安全距離下規劃接種效率，是需要市府從上到下、跨局處的合作，場域的規畫包含動線人力、疫苗調度，還有醫護團隊、高雄醫界、醫學中心通力合作，在短期內將疫苗覆蓋率拉高到25%，是目前積極策劃籌備的目標。 高雄市長陳其邁則指出，從這幾個禮拜以來經驗來看，每個縣市打疫苗速度不一，像高雄市打完了還要停下來，等下批疫苗來，這樣其實對高雄市要增加疫苗覆蓋率就會出現一些時間差，已經跑完在終點，還要等後面跑慢的人，這在疫苗調度和施打速度上會讓高雄無法加快。 所以建議中央流行疫情指揮中心，疫苗可以按照人口年齡別總數匡一個額度，看哪個縣市先達標，第二階段的疫苗就先撥給跑得快的同學，就能快速地從69歲一直打打打，往下打到65歲，畢竟COVID-19的致死、重症率都與年齡有關，希望長輩施打速度加快，這是高雄市的策略。
陳其邁建議，按照公式計算，各縣市總額不變的情況下，先打完的應該可以先領疫苗，像是高雄就可以把屬於高雄的額度，趕快進行施打，也能夠加快疫苗打比較快縣市的疫苗覆蓋率，在疫苗使用上也兼顧到公平，速度快的可以加速往下打，否則速度快的同學要等速度慢的同學好像也不太好。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。