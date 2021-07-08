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拍板定案！東京4度實施緊急事態宣言　期間涵蓋整個東奧

▲日本東京自解除第3次緊急事態宣言後，近期疫情又有升溫跡象。日本政府決定對東京發出第4度緊急事態宣言，期間將從本月12日至8月22日。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本東京自解除第3次緊急事態宣言後，近期疫情又有升溫跡象。日本政府決定對東京發出第4度緊急事態宣言，期間將從本月12日至8月22日。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-07-08 17:13:10｜2021-07-08 17:13:16

日本東京自解除第3次緊急事態宣言，並列為「蔓延防止等重點措施」實施對象後，近日疫情再度升溫，日本政府8日下午決定，對東京發出第4度緊急事態宣言，期間將從本月12日至8月22日。針對沖繩的緊急事態宣言也將延長至8月22日。

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根據《ABEMA TIMES》報導，日本首相菅義偉8日在政府對策本部會議中，宣布將對東京發出第4度緊急事態宣言，期間將會從本月12日至8月22日為止，總共6個禮拜。沖繩縣的緊急事態宣言也將延長至8月22日。

埼玉縣、千葉縣、神奈川縣、大阪府等「蔓延防止等重點措施」同樣也延長至8月22日。北海道、愛知縣、京都府、兵庫縣、福岡縣的「蔓延防止等重點措施」則是預計於本月11日解除。

《NHK》報導指出，沖繩縣的緊急事態宣言以及包含東京、大阪在內的10都道府縣的蔓延防止等重點措施原先將在11日解除。但東京近日疫情再度升溫，7日新增確診更飆破900人，讓日本政府決定對東京重新實施緊急事態宣言。

經濟再生大臣西村康稔指出「東京7日新增920例確診，且有持續增加的情況，根據近一週統計數字，每10萬人就有超過30人確診，已經達到警戒四級標準。而重症患者以及等待住院的人數也持續增加當中，必須要率先確保醫療體系足以負荷」

日本政府為了加強餐廳的防疫措施，在緊急事態宣言實施地區，將會實行禁酒令，而蔓延防止等重點措施實施區域則是要求停售酒類飲料。打烊時間也將提早至晚間8點。

而將在7月23日開幕的東京奧運也涵蓋在緊急事態宣言實施期間，《共同社》報導指出，受到緊急事態宣言影響，東京奧運預計會採取「無觀眾」形式舉行。

▲東京實施第4次緊急事態宣言，意味著東京奧運也將在緊急狀態下開幕。（圖／美聯社／達志影像）
▲東京實施第4次緊急事態宣言，意味著東京奧運也將在緊急狀態下開幕。（圖／美聯社／達志影像）
 

東京6月20日解除第3次緊急事態宣言，轉為蔓延防止等重點措施實施對象，但解封後近期又有上升趨勢，8日又再度新增896例確診病例，以及2例死亡，比起上一週禮拜四增加了223人，目前東京都內累計確診17萬9252例。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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