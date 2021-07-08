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黃茂雄出招斷後路？東元少東質疑父公私不分、為一人滅親

東元父子經營權之爭越演越烈，東元集團會長黃茂雄陣營出招，將公開收購收菱光科技及東友科技股權，也讓兒子、也是菱光董事長黃育仁今（8）日召開線上記者會除質疑收購合理性，也不忘向父親黃茂雄親情喊話。（圖／擷取自菱光科技線上記者會）
東元父子經營權之爭越演越烈，東元集團會長黃茂雄陣營出招，將公開收購收菱光科技及東友科技股權，也讓兒子、也是菱光董事長黃育仁今（8）日召開線上記者會除質疑收購合理性，也不忘向父親黃茂雄親情喊話。（圖／擷取自菱光科技線上記者會）

記者顏真真/綜合報導

2021-07-08 17:50:09

東元父子經營權之爭越演越烈，東元集團會長黃茂雄除找上中嘉董事長郭冠群合作成立鈺叡投資，要收購黃育仁主導的菱光科技過半股權，又傳出隸屬黃茂雄陣營的安富國際投資公司也要收購菱光最大股東東友科技。身為菱光科技及東友科技董事長，也是黃茂雄長子的黃育仁今（8）日隔空對父親喊話，除質疑父親公私不分，有必要為一個人消滅自己親人及干擾上市櫃公司經營？甚至連家族及公司的資源都動用？對於這些不合理的公開收購，「我會捍衛，也有十足心理準備」，他也不忘向父親親情喊話：「我沒有放棄親情，我也會永遠敬重我的父親」。

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黃育仁目前是菱光科技與東友科技的董事長，菱光則是東元的第四大股東，持有東元3.62%股權，而東友科技又是菱光最大股東。這次東元父子經營權之爭，先傳出黃茂雄聯合私募基金達勝集團董事長郭冠群，在6月合資新設鈺叡公司，並宣布要砸18億元收購菱光過半股權，但因持有鈺叡5成股權的大股東「達勝伍創投」，背後逾7成的資金來國內6家壽險公司，遭質疑利用保險業資金介入東元經營權之爭，也引發金管會關注及要求壽險公司不得介入東元經營權之爭。鈺叡昨日也表示大股東達勝伍決定撤出鈺叡，但鈺叡仍將有其他股東加入，爭取更多股民支持，繼續走完公開收購案。

除了前有鈺叡將收購菱光科技，再傳出黃茂雄陣營的安富國際投資公司也要砸逾6億元，收購菱光最大股東東友科技，這也讓黃育仁面臨兩面夾擊。黃育仁今日出面召開線上記者會，也找來東元董事提名人黃立聰、創始股東代表孫嬿美一同出席。對於外界關心他與父親關係，他先是親情喊話「雖然他和父親在工作上的理念有落差，但他珍惜父子關係的，一直以來都非常尊敬我的父親，工作歸工作，只要回到家裡，他依然是我的父親。」

他也透露，當初曾經拿著一批辭職信去找父親，跟他下跪，但這並非是跟他宣戰，而是以兒子的角色，跪下來告訴父親，爸爸，不好意思，因為工作上的理念不同，兒子我不能再跟你一起走這條路了，所以來跟他辭行，在他心裡也永遠是他最敬重的父親，在下跪辭行之前，他也很擔心會不會因此冒犯了父親，所以我天人交戰很久，十分的掙扎，最後還是下定決心，拿著辭職信走向父親，那關鍵的一個小時，也是我們父子之間近年來難得的長談。他今日也再次聲明，「我沒有放棄親情，我也會永遠敬重我的父親，黃茂雄會長」。

不過，對於父子關係現在演變成這樣，黃育仁則提到他的阿嬤和媽媽，一直以來阿嬤和媽媽都期待東元能成為一間更好的公司，然而這些年來的狀況，卻讓她們感到很失望，為了完成阿嬤、媽媽心中的期待，讓東元重返創辦時的初心，他身上背負著強烈而沉重的使命感，在眾人殷切期盼下，他毅然決然走上改革之路，創始股東和阿嬤，也分別發表公開信，對他表達全力支持，這讓我有強烈責任感，一定要達成他們的期待。

然而，事情演變到最近，有些發展出乎大家意料，黃育仁說大家可能不知道，當年是我阿嬤，親手把公司股份交給了他的母親林和惠，如今母親失智沒有行為能力，而他的父親，竟然拿著他失智母親的公司，來公開收購菱光公司和東友公司，也就是他父親，拿著我阿嬤和我媽媽娘家的錢，來滅親！這實在是一件非常非常非常殘忍的事情！如果他的母親林和惠還清醒著，她會答應這麼做嗎？

黃育仁還說，過去母親還清醒的時候，常常會跟他們提到，有一個很壞很壞的女人，當時他們兄弟姐妹都不以為意，然而回顧這一路以來，他父親做了那麼多的事，其實說到底，都是為了同一個人。他想請問父親黃茂雄會長，你真的有必要為了一個人，要來消滅自己的親人嗎? 到底你和她之間是什麼樣的關係？讓你為了她，非做到這樣的地步不可？能不能公開向大家說明清楚，為什麼你要這樣保護她? 難道她就是媽媽口中那個很壞很壞的女人嗎？

既然說到財產這個話題，黃育仁也跟大家特別聲明，對他來說，理念得以實踐，讓東元步上改革之路，才是心之所望。對於家族財產，我並沒有興趣。然而，阿嬤交給媽媽的財產，究竟有沒有被合理合法的使用，我認為一定需要好好檢視與確認。

黃育仁也坦言這段期間，他的弟弟和妹妹也都承受了相當大的壓力，相當的為難，在這裡他也必須跟他們說對不起、很抱歉，讓他們感到為難了。不過，媒體也進一步追問他母親所說的壞女人是誰？黃育仁後來透露：「我認為，壞女人就是邱純枝（東元董事長），如果不是，請黃茂雄會長出來說明，為何袒護邱成這樣！」他還說邱純枝想滅掉菱光、東友，公開收購案若成功，最大受益者是誰，他認為是邱純枝。

至於鈺叡公開收購菱光的行為，黃育仁說，雖然一家創投公司（指達勝伍創投）投資上市公司是合理，但通常創投只是投資，不會要拿經營權，這次卻要收購菱光5成股權，這有點奇怪，即便郭冠群說沒要介入經營權，卻要買5成股權，這你會相信嗎？現在壽險公司要撤出，換另一股東收購也是很有問題，原本公開收購說明書還能持續進行嗎？他希望主管機關正視這個問題。

對於安富國際要收購東友，黃育仁直言鈺叡收購菱光還有假裝一下，安富收購東友根本連裝都不裝了，他也質疑這收購的正當性，尤其安富股東有摩斯漢堡，摩斯怎會想收購東友科技，這對摩斯有什麼效益？日本摩斯知道資金被這樣使用嗎？

有關菱光及東友的經營權，黃育仁也強調「該捍衛的我會捍衛，我會集合支持我的人，做我該做的事。」不過，最後，他也說很快7月23號這一天就要到來，東元電機股東會就要落幕了，他誠心希望這一切全都會在這一天就此落幕，也希望東元電機在7月23日之後，可以步上改革這條路，恢復過去的榮耀。對於父親，無論怎麼看待他這個兒子，永遠是他最敬重的父親，只是他坦言與父親的關係，不是單方面可以決定。

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