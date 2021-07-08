黃茂雄出招斷後路？東元少東質疑父公私不分、為一人滅親

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除了前有鈺叡將收購菱光科技，再傳出黃茂雄陣營的安富國際投資公司也要砸逾6億元，收購菱光最大股東東友科技，這也讓黃育仁面臨兩面夾擊。黃育仁今日出面召開線上記者會，也找來東元董事提名人黃立聰、創始股東代表孫嬿美一同出席。對於外界關心他與父親關係，他先是親情喊話「雖然他和父親在工作上的理念有落差，但他珍惜父子關係的，一直以來都非常尊敬我的父親，工作歸工作，只要回到家裡，他依然是我的父親。」
他也透露，當初曾經拿著一批辭職信去找父親，跟他下跪，但這並非是跟他宣戰，而是以兒子的角色，跪下來告訴父親，爸爸，不好意思，因為工作上的理念不同，兒子我不能再跟你一起走這條路了，所以來跟他辭行，在他心裡也永遠是他最敬重的父親，在下跪辭行之前，他也很擔心會不會因此冒犯了父親，所以我天人交戰很久，十分的掙扎，最後還是下定決心，拿著辭職信走向父親，那關鍵的一個小時，也是我們父子之間近年來難得的長談。他今日也再次聲明，「我沒有放棄親情，我也會永遠敬重我的父親，黃茂雄會長」。
不過，對於父子關係現在演變成這樣，黃育仁則提到他的阿嬤和媽媽，一直以來阿嬤和媽媽都期待東元能成為一間更好的公司，然而這些年來的狀況，卻讓她們感到很失望，為了完成阿嬤、媽媽心中的期待，讓東元重返創辦時的初心，他身上背負著強烈而沉重的使命感，在眾人殷切期盼下，他毅然決然走上改革之路，創始股東和阿嬤，也分別發表公開信，對他表達全力支持，這讓我有強烈責任感，一定要達成他們的期待。
然而，事情演變到最近，有些發展出乎大家意料，黃育仁說大家可能不知道，當年是我阿嬤，親手把公司股份交給了他的母親林和惠，如今母親失智沒有行為能力，而他的父親，竟然拿著他失智母親的公司，來公開收購菱光公司和東友公司，也就是他父親，拿著我阿嬤和我媽媽娘家的錢，來滅親！這實在是一件非常非常非常殘忍的事情！如果他的母親林和惠還清醒著，她會答應這麼做嗎？
黃育仁還說，過去母親還清醒的時候，常常會跟他們提到，有一個很壞很壞的女人，當時他們兄弟姐妹都不以為意，然而回顧這一路以來，他父親做了那麼多的事，其實說到底，都是為了同一個人。他想請問父親黃茂雄會長，你真的有必要為了一個人，要來消滅自己的親人嗎? 到底你和她之間是什麼樣的關係？讓你為了她，非做到這樣的地步不可？能不能公開向大家說明清楚，為什麼你要這樣保護她? 難道她就是媽媽口中那個很壞很壞的女人嗎？
既然說到財產這個話題，黃育仁也跟大家特別聲明，對他來說，理念得以實踐，讓東元步上改革之路，才是心之所望。對於家族財產，我並沒有興趣。然而，阿嬤交給媽媽的財產，究竟有沒有被合理合法的使用，我認為一定需要好好檢視與確認。
黃育仁也坦言這段期間，他的弟弟和妹妹也都承受了相當大的壓力，相當的為難，在這裡他也必須跟他們說對不起、很抱歉，讓他們感到為難了。不過，媒體也進一步追問他母親所說的壞女人是誰？黃育仁後來透露：「我認為，壞女人就是邱純枝（東元董事長），如果不是，請黃茂雄會長出來說明，為何袒護邱成這樣！」他還說邱純枝想滅掉菱光、東友，公開收購案若成功，最大受益者是誰，他認為是邱純枝。
至於鈺叡公開收購菱光的行為，黃育仁說，雖然一家創投公司（指達勝伍創投）投資上市公司是合理，但通常創投只是投資，不會要拿經營權，這次卻要收購菱光5成股權，這有點奇怪，即便郭冠群說沒要介入經營權，卻要買5成股權，這你會相信嗎？現在壽險公司要撤出，換另一股東收購也是很有問題，原本公開收購說明書還能持續進行嗎？他希望主管機關正視這個問題。
對於安富國際要收購東友，黃育仁直言鈺叡收購菱光還有假裝一下，安富收購東友根本連裝都不裝了，他也質疑這收購的正當性，尤其安富股東有摩斯漢堡，摩斯怎會想收購東友科技，這對摩斯有什麼效益？日本摩斯知道資金被這樣使用嗎？
有關菱光及東友的經營權，黃育仁也強調「該捍衛的我會捍衛，我會集合支持我的人，做我該做的事。」不過，最後，他也說很快7月23號這一天就要到來，東元電機股東會就要落幕了，他誠心希望這一切全都會在這一天就此落幕，也希望東元電機在7月23日之後，可以步上改革這條路，恢復過去的榮耀。對於父親，無論怎麼看待他這個兒子，永遠是他最敬重的父親，只是他坦言與父親的關係，不是單方面可以決定。