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全智賢「砍屍畫面」大量公開　殺人不眨眼超冷血

▲全智賢在《屍戰朝鮮：雅信傳》中冷酷無情。（圖／Netflix）
▲全智賢在《屍戰朝鮮：雅信傳》中冷酷無情。（圖／Netflix）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-07-09 09:00:00

南韓影集《屍戰朝鮮》推出特輯《屍戰朝鮮：雅信傳》，主要預告8日正式曝光，除了屍橫遍野且再現第一季經典的人體活屍山丘之外，全智賢更化身復仇女神「雅信」，殺人不眨眼的冷酷表現，讓人好奇原本要救病危母親的孝女到底發生什麼事。在近3分鐘的片段中，卡司全數公開，每位演員都大有來頭！ 

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全智賢的全新作品《屍戰朝鮮：雅信傳》即將上線，超過120秒的預告曝光，只見在塵封管制超過百年的禁區中，驚現數十人暴屍荒野，開啟使於朝鮮北方的悲劇。女主角雅信小時候歷經村莊遭襲擊，瞬間失去一切，她為了復仇投靠由朴秉恩飾演的閔致祿，含淚誓言要報血海深仇。長大後的雅信練就百步穿楊的功夫，並含著巨大怨念發下狠語：「殺盡朝鮮與女真國土上的每一條生靈！」 

《屍戰朝鮮：雅信傳》除了有全智賢、朴秉恩，飾演小雅信的童星金是兒更是大有來頭，她2018年在電影《Miss Back》和韓志旼有精彩對手戲而備受注目；隨後在河正宇、李炳憲、馬東石主演的電影《白頭山：半島浩劫》中飾演李炳憲的女兒，父女間催淚的互動也讓觀眾印象深刻，更因清秀的外型而被譽為小全智賢。 

此外，飾演雅信父親「妥合」一角的，是資深演員金雷下，他曾在韓劇《VOICE》第一季飾演殘忍凶手南尚泰而令台灣觀眾印象深刻。另外，在電影《屍速列車：感染半島》裡飾演操控人與喪屍對決比賽的631部隊指揮官「徐大尉」具敎煥，也有參與特輯演出，黃金陣容值得期待。《屍戰朝鮮：雅信傳》7月23日在Netflix上線。

▲▼全智賢在《屍戰朝鮮：雅信傳》的身世大公開。（圖／Netflix）
▲▼全智賢在《屍戰朝鮮：雅信傳》的身世大公開。（圖／Netflix）
▲▼全智賢在《屍戰朝鮮：雅信傳》的身世大公開。（圖／Netflix）
▲▼全智賢在《屍戰朝鮮：雅信傳》的身世大公開。（圖／Netflix）
▲▼全智賢在《屍戰朝鮮：雅信傳》的身世大公開。（圖／Netflix）
▲▼全智賢在《屍戰朝鮮：雅信傳》的身世大公開。（圖／Netflix）
▲▼全智賢在《屍戰朝鮮：雅信傳》的身世大公開。（圖／Netflix）
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