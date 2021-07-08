COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

三級延長、適度鬆綁　陳時中喊話拚7／26後降級

▲全國三級警戒延長，但部分適度鬆綁，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中喊話，要拚7／26後降級。（圖／指揮中心提供）
▲全國三級警戒延長，但部分適度鬆綁，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中喊話，要拚7／26後降級。（圖／指揮中心提供）

記者劉雅文、黃仁杰、許家禎／台北報導

2021-07-08 17:23:03｜2021-07-08 17:24:07

中央流行疫情指揮中心今（8）日宣布延長全國疫情警戒第三級至7月26日止，但部分活動與場域則自7月13日起有條件地開放。他表示目前狀況跟降級距離很小、非常接近，但仍需謹慎小心，可適度鬆綁。最後信心喊話「我們大家拚看看，能不能到7月26日可以降級」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳時中指出，疫情降級標準為每天不明感染源個案小於10例、每週社區感染小於3起。他說目前非常接近標準，已連續4天不明感染源個案小於10例，至於社區群聚感染則有3起，坦言在邊緣值，但要更謹慎小心，也因此三級警戒維持，但部分可適度鬆綁。

指揮中心指出，像是餐廳可內用，但須採梅花座或調整用餐距離。電影院跟健身房都開放了，但同樣需要人流管制，每個場次與使用後都要進行清消，觀光部分開放小型國旅團，唯團員與隨團工作人員得控制在9人內。至於國家風景區將全數開放，而宗教場所可提防疫計劃，申請核准開放，唯仍有上限99人的限制。

陳時中表示，全國疫情警戒第三級延至7月26日，必須嚴守社區防線並適度鬆綁部分措施，但這次鬆綁的活動與場域，一定會有設想不到的，或管理上會有問題的，通通都可以跟主管單位反應，指揮中心都會做滾動式檢討，最後他信心喊話「我們大家拚看看，能不能到7月26日可以降級」，這才是大家真正的目標。

▲國內本土疫情爆發，累計5月15日至7月8日確診13903例，死亡718例。（圖／NOWnews製作）
▲國內本土疫情爆發，累計5月15日至7月8日確診13903例，死亡718例。（圖／NOWnews製作）
▲新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

疫情再降溫，您認為台灣「嘉玲」是否有機會再回來？

是，但還不能鬆懈，大家防疫加油
否，等疫苗覆蓋率到一定程度之前
30.23%69.77%
2021-07-08-2021-07-11

三級警戒延長，部分場所「微解封」，此舉防疫政策你滿意嗎?

滿意，鬆綁民生經濟才可振興
不滿意，鼓勵大家往外旅遊嗎
25%75%
2021-07-08-2021-07-11

雖還未全國開放，但如果輪到你，你有意願登記嗎?

有意願
沒有意願
90.57%9.43%
2021-07-06-2021-07-09
不考慮買不買的到、也不考慮您是否已經入手的問題，若是這三台主機擺在眼前，您最想要買哪一台呢？

不考慮買不買的到、也不考慮您是否已經入手的問題，若是這三台主機擺在眼前，您最想要買哪一台呢？

繼續作答
疫苗接種預約平台今日起開放民眾可去登記，您有去登記嗎？

疫苗接種預約平台今日起開放民眾可去登記，您有去登記嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀