三級延長、適度鬆綁　陳時中喊話拚7／26後降級

中央流行疫情指揮中心今（8）日宣布延長全國疫情警戒第三級至7月26日止，但部分活動與場域則自7月13日起有條件地開放。他表示目前狀況跟降級距離很小、非常接近，但仍需謹慎小心，可適度鬆綁。最後信心喊話「我們大家拚看看，能不能到7月26日可以降級」。
記者劉雅文、黃仁杰、許家禎／台北報導
2021-07-08 17:23:03｜2021-07-08 17:24:07
陳時中指出，疫情降級標準為每天不明感染源個案小於10例、每週社區感染小於3起。他說目前非常接近標準，已連續4天不明感染源個案小於10例，至於社區群聚感染則有3起，坦言在邊緣值，但要更謹慎小心，也因此三級警戒維持，但部分可適度鬆綁。
指揮中心指出，像是餐廳可內用，但須採梅花座或調整用餐距離。電影院跟健身房都開放了，但同樣需要人流管制，每個場次與使用後都要進行清消，觀光部分開放小型國旅團，唯團員與隨團工作人員得控制在9人內。至於國家風景區將全數開放，而宗教場所可提防疫計劃，申請核准開放，唯仍有上限99人的限制。
陳時中表示，全國疫情警戒第三級延至7月26日，必須嚴守社區防線並適度鬆綁部分措施，但這次鬆綁的活動與場域，一定會有設想不到的，或管理上會有問題的，通通都可以跟主管單位反應，指揮中心都會做滾動式檢討，最後他信心喊話「我們大家拚看看，能不能到7月26日可以降級」，這才是大家真正的目標。
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