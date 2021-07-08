上海舉辦AI會議 馬雲再次「獻聲」、沒人敢提滴滴IPO
中國政府近期加強管控科技產業，阿里巴巴與螞蟻、騰訊、滴滴，等科技公司接連遭到整治，阿里巴巴與螞蟻金服的創辦人馬雲去年10月在一次論壇上發表批評中國金融體制的言論，除了少數透過視訊現身， 依舊保持低調。香港媒體報導，今（8）日在中國官方主辦的「2021世界人工智能大會」（WAIC）上，馬雲又再度「現聲」；而滴滴股東日本軟銀（Softbank）創辦人孫正義則是一字未提滴滴。
要聞國際中心林孝萱/綜合報導
2021-07-08 17:30:07
香港《南華早報》報導，「2021世界人工智能大會」由中國國家發展改革委、科技部、工業和信息化部、國家互聯網信息辦公室、上海市政府共同主辦。中國最有價值的網路科技公司騰訊控股創辦人兼CEO馬化騰，今日在演講上表示，科技可以用在良好的地方，完全沒有提到政府對科技業的一連串行動。
多日不見的馬雲則是透過語音通話發言，重申公司「科技向善」的理念，並透露公司正在與國家天文台合作，一起尋找太空中的新星。馬雲表示，過去的1年中，人工智能廣泛應用在醫療保健、管理城市和非接觸式醫療方面等各領域，讓人們的生活更間便利。
馬雲作為阿里巴巴的創辦人，是人工智能活動的熟面孔，今年受到反壟斷執法、螞蟻IPO叫停等風波影響，缺席2021世界人工智能大會。《南華早報》報導提到，3月以來馬雲一直沒有公開露面，很難想像這個科技紅人曾經出席過中國全國人代、接受過中國共產黨的表揚。不過也有分析人士樂觀認為，雖然他今日只是「現聲」，但再次參與重要場合，代表北京對他的態度可能出現了轉變。
軟銀創辦人孫正義也出席了會議，在致詞中他提到，交通、醫療、金融和教育都將被人工智能「改造」。軟銀作為滴滴最大的股東，在北京出手整治滴滴後，已經過3個交易日，滴滴股價下跌25%，市值縮水三分之一，連帶拖累軟銀表現，但孫正義在今日的會議上仍未提及滴滴。中國網路安全公司「奇虎360」創辦人周鴻禕在活動上則是說到，「有個公司正在被調查，這是這幾天的熱門話題，這事件凸顯當大量數據累積到一定程度，出現『質變』時，是數據安全將會直接影響到國家安全。」