韓國疫苗護照上路！接種疫苗者入境有條件免隔離

我是廣告 請繼續往下閱讀
由於國藥疫苗和科興疫苗皆獲得世衛組織認可，因此施打完兩劑這類疫苗的民眾都可以不用進行14天隔離，讓韓國成為除了泰國普吉島、西班牙等少數國家中豁免中國疫苗接種者進行隔離之國家。由於開放接種中國疫苗廠牌者免隔離之國家較少，因此將來韓國若開放觀光客入境，有望吸引更多中國遊客入境；專家也指出韓國的舉措說明對中國疫苗的信心，這將有利於未來兩國互相承認疫苗護照並雙向開通。
不過，目前僅開放外籍旅客以探親、商業旅行、求學或其他公務因素入境韓國，尚不開放觀光客入境。此外，目前考慮到變種病毒疫情肆虐，對於疫情嚴重地區入境者將不予核發免除隔離許可，這份清單將視疫情變化調整，目前共有21個國家。
此外，韓國疾控中心也採用名為「COOV」的電子疫苗護照系統，該系統由Blockchain Labs科技公司推出，採用區塊鏈技術來防止疫苗証明被偽造、並加密使用者私人資訊如身分證字號等，所有的數據都只會被儲存在個人手機裡，國際旅客在透過手機向海關出示疫苗接種證明時，任何訊息的交換也都只會透過區塊鏈完成。此外，該公司也採用「去中心化」模式來確保護照持有者擁有個資100%掌控權，不用擔心個資遭各國政府掌握。Blockchain Labs表示希望透過電子疫苗護照可以讓各國公民進快恢復正常生活，並表示願意無償提供各國政府使用其系統。
《南華早報》指出，環顧亞洲國家如日本、台灣、新加坡等對於邊境開放都持較保守態度，相較於許多歐美國家以「與病毒共存」的心態逐步解封，亞洲國家多仍以「完全消滅病毒」的心態面對防疫，因此儘管韓國只是部分且有條件地開放，在亞洲國家中已經算是相當大膽的了。韓國前疾病控制中心（Korea Disease Control and Prevention Agency）指揮官Jung Ki-Suck表示，儘管韓國疫苗施打率不如香港和新加坡，但當局對於有條件免隔離相當有信心，因為民眾配合度高再加上官方防疫系統完善、資訊傳遞效率高，目前又已經完成60歲以上民眾接種，因此有信心逐步放寬邊境。
除了逐步放寬邊境便利國際旅客外，韓國民眾也可以申請疫苗護照在某些國家享有較短的隔離限制。目前，韓國國內使用的疫苗包括AZ疫苗、輝瑞、莫德納和嬌生等廠牌，然而由於韓國將疫苗生產線帶到國內，由韓國生技公司SK Bioscience生產AZ疫苗，而歐盟本月上路的疫苗護照只承認在美國、英國、歐盟和中國生產的AZ疫苗，其他產地則不承認，因此將影響韓國施打AZ疫苗民眾出國的便利性。此外，泰國的AZ疫苗有不少也是國內生產，這兩國的AZ疫苗透過COVAX訂單分配出口到其他如馬來西亞之國家也都將受到連帶影響。COVAX也指出，世衛組織已經核准許多疫苗，但歐盟另外制定的疫苗護照標準只允准四種疫苗，是「進一步的擴大全球疫苗的鴻溝，加劇國與國之間的不平等」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。