中職／CDC核准同意復賽！聯盟目標7月13日閉門開打
中央流行疫情指揮中心今(8)日下午記者會中宣布三級警戒延長，不過中華職棒復賽被列為「專案處理」的部分，對此中職會長蔡其昌表示，針對中華職棒防疫計畫的復賽申請，中央疫情指揮中心已通知同意中職復賽，稍早中職復賽公文已簽核通過。
記者黃建霖/綜合報導
2021-07-08 17:41:17｜2021-07-08 17:55:55
疫情指揮中心今天召開記者會表示，將在7月12日開始逐步解封，採取適度鬆綁措施。而外界好奇的中職復賽相關訊息，聯盟稍早透露將會在收到中央疫情指揮中心同意復賽的回函後，連帶防疫計畫書送至各地方政府，確認後會正式對外公布。
體育署長張少熙也在教育部記者會上表示，「有關中華職棒要不要開打，專案處理是他們提出申請，經體育署審核過後經體育署審定，現在已經送到CDC，正在做更嚴謹審核。體育署這邊就是如何協助他們順利開打，若是順利通過，中職希望在7月13日開始比賽，比賽內容在沒有觀眾，只有球員的情況下進行。」
蔡其昌特別感謝在政府與國人的團結一心下，疫情得以逐漸趨緩，讓大家看見解封的曙光，也讓中華職棒有機會重新復賽，這是所有球員與球迷們十分企盼的。
中職將針對CDC室外場館的防疫指引與聯盟的防疫計畫來執行，並立即發函通知各地方政府，目標7月13日如期復賽，相關賽程將另行公布。