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中職／CDC核准同意復賽！聯盟目標7月13日閉門開打

▲蔡其昌會長與5隊領隊開會。（圖／中職提供）
▲蔡其昌會長與5隊領隊開會。（圖／中職提供）

記者黃建霖/綜合報導

2021-07-08 17:41:17｜2021-07-08 17:55:55

中央流行疫情指揮中心今(8)日下午記者會中宣布三級警戒延長，不過中華職棒復賽被列為「專案處理」的部分，對此中職會長蔡其昌表示，針對中華職棒防疫計畫的復賽申請，中央疫情指揮中心已通知同意中職復賽，稍早中職復賽公文已簽核通過。

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疫情指揮中心今天召開記者會表示，將在7月12日開始逐步解封，採取適度鬆綁措施。而外界好奇的中職復賽相關訊息，聯盟稍早透露將會在收到中央疫情指揮中心同意復賽的回函後，連帶防疫計畫書送至各地方政府，確認後會正式對外公布。

體育署長張少熙也在教育部記者會上表示，「有關中華職棒要不要開打，專案處理是他們提出申請，經體育署審核過後經體育署審定，現在已經送到CDC，正在做更嚴謹審核。體育署這邊就是如何協助他們順利開打，若是順利通過，中職希望在7月13日開始比賽，比賽內容在沒有觀眾，只有球員的情況下進行。」

蔡其昌特別感謝在政府與國人的團結一心下，疫情得以逐漸趨緩，讓大家看見解封的曙光，也讓中華職棒有機會重新復賽，這是所有球員與球迷們十分企盼的。

中職將針對CDC室外場館的防疫指引與聯盟的防疫計畫來執行，並立即發函通知各地方政府，目標7月13日如期復賽，相關賽程將另行公布。

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疫情再降溫，您認為台灣「嘉玲」是否有機會再回來？

是，但還不能鬆懈，大家防疫加油
否，等疫苗覆蓋率到一定程度之前
30.23%69.77%
2021-07-08-2021-07-11

三級警戒延長，部分場所「微解封」，此舉防疫政策你滿意嗎?

滿意，鬆綁民生經濟才可振興
不滿意，鼓勵大家往外旅遊嗎
25%75%
2021-07-08-2021-07-11

雖還未全國開放，但如果輪到你，你有意願登記嗎?

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90.57%9.43%
2021-07-06-2021-07-09
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