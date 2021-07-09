各國如何刺激施打意願？南韓、日本、香港經驗一次看

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目前日本疫苗施打進度仍相當緩慢，根據《Our World In Data》統計，截至7月6日，日本一劑施打率為26.5%、二劑施打率則在15.1%，與其他已開發國家相比大幅落後。日本7月23日將開辦東奧，屆時將有15,000名來自各國的選手前往日本參賽，還有大批官員、記者和贊助廠商等。儘管各國選手基本上都會完成施打才參賽，但人流來源廣泛，其中不乏疫情高風險區國家，再加上變種病毒侵襲，因此日本的低接種率也讓各界擔憂。
美媒NBC報導指出，日本疫苗施打緩慢原因主要是日本法規規定只有醫生和有執照的護士可以合法為民種接種疫苗，而日本高齡化問題嚴重，醫護人員在疫情爆發前就已經存在短缺問題，人員不足導致施打進程緩慢。此外，報導指出日本行政效率較慢，尤其在法規流程方面，要批准疫苗使用都需要在日本人身上進行臨床實驗，因此決策時間較其他國家來得長。
此外，不少日本民眾對於疫苗施打也存疑。根據日媒引述日本接種意願調查指出，有11%民眾不願意接種疫苗，35.9%的民眾則表示願意接種，52.8%民眾則表示要視未來疫苗施打發展來決定 。不願意接種的民眾有74%是擔心副作用、19.4%不相信疫苗有效果，2.8%表示受到媒體及其他因素影響才不施打疫苗。
為了提高疫苗施打意願，日本各地政府積極推出各種獎勵政策。橫須賀市（Yokosuka）就計畫與各大商場合作，讓市民只需要出示接種證明卡就可以享有打折優惠；日本東京都千代田區（Chiyoda City ）則與兩大藥廠合作，民眾接種可以獲得痱子粉、飲料等獎品；日本靜岡縣（Shizuoka）則提供搭乘計程車2000日圓（約新台幣507元）打折優惠；日本埼玉市宮代町（Miyashiro）也推出2000日圓（約新台幣507元）購物折價優惠。
這類措施不僅有望提高民眾接種意願，也可以帶動消費、協助經濟復甦。不過，這些鼓勵政策都由地方政府推出，中央政府則持續保持中立，並未推出任何獎勵措施，原因是不讓未接種疫苗者感到受排擠或歧視。
韓國
韓國2月開放施打疫苗後，反應並不如官方預期的踴躍，不少民眾對於疫苗施打存在疑慮，讓起先的疫苗施打計畫發展緩慢，開打後花了39天施打人數才突破百萬。外媒指出，不少民眾在主流媒體聚焦報導AZ疫苗副作用之下感到焦慮而對施打存疑，尤其後來出現的血栓報告更折損民眾信心。韓國研究機構Hankook Research四月的調查報告顯示，1000名受訪民眾中有61.4%的民眾表示願意接受施打，數字相比三月時下降6.6%；而不論是否願意施打，84%的民眾都表示對副作用感到憂心。
不過，近期韓國民眾的施打意願有逐漸上升的趨勢，在頭一百萬人花了漫長的39天後，接下來僅花17天就達到第二個100萬，並在7天後達標第三百萬人接種。目前，韓國疫苗一劑施打率為10.7%、二劑則為30.1%。
專家認為，一部分是因為民眾逐漸意識到疫苗副作用受到媒體放大報導，另一部分則與政府實施之政策有關。韓國政府為刺激民眾施打疫苗祭出獎勵措施，包括6月起接種過一劑的民眾在施打完兩週後出門就可以不用戴口罩、也不用受群聚人數限制。為了讓接種更方便，韓國也擴增接種地點並開放在私人企業施打。此外，韓國政府也爭取把疫苗生產線帶到國內，由韓國生技公司SK Bioscience與AZ疫苗簽約以生產國內所需之AZ疫苗；同時該公司也與Novavax簽約生產4000萬劑疫苗供國內使用；三星生技公司Samsung Biologics預計也將在下半年開始生產莫德納疫苗提供國內外使用。經由政府大規模宣傳韓國自行生產疫苗後，也有助於穩定民心。
此外，韓國政府在五月底推出「殘餘疫苗地圖」，在Naver和Kakao等通訊軟體上即時更新各個疫苗接種站沒打完的疫苗數量，包括醫院名稱、疫苗資料，以及施打時間等都詳實紀錄。30歲以上的民眾若想施打可以直接透過app預約，每天早上9點至6點都開放預約，甚至可以開啟提醒功能讓某接種站出現剩餘疫苗時主動推送提醒，此舉不僅可以加快施打進程、避免疫苗浪費，對許多民眾而言更是可以搶先施打的機會，是一項便民措施。
香港
相比於許多國家面臨疫苗短缺的問題，香港政府共訂購1500萬劑科興和復必泰疫苗供市民接種，足以讓750萬人口城市的所有市民都接種兩針，疫苗數量十分充足，且全額免費。然而，疫苗施打率起初卻相當緩慢，從2月開打到5月，只有18%民眾接種一劑，BBC分析指出，這可能與最近幾年支持民主派市民普遍不信任政府，加上網上不實信息流傳，以及香港疫情相對緩和有關。
不過，六月開始施打率有逐漸提高的趨勢，現在一劑施打率已經來到32.6%、二劑接種率則到21.9%，比日本和韓國都來得高。《時代雜誌》分析主要與兩個原因有關，其一是香港於6月5日結束為期42天的零本土個案紀錄，面臨本土疫情升溫、其他亞洲國家如台灣和日本也都面臨新一波疫情狀況，因此讓港民施打意願提升；另一個原因則是香港從官方到民間的重金獎勵，各種抽獎活動祭出大禮，包括免費乘坐空中巴士開趴、價值13萬美金的金條、特斯拉豪車、要價140萬美金的公寓房、鑲鑽石的Rolex復古車等；一間金融公司則提供某些公司的股票，總價值約20萬美金；香港機場也計畫送出6萬張機票，並讓500位幸運民眾擁有一整年城市大眾運輸系統的免費乘坐優惠，就連天然氣公司都送出禮卡鼓勵民眾施打；重金利誘下成功讓民眾施打意願逐漸提升。