不孕症做試管寶寶　植入新鮮胚胎還是冷凍胚胎比較好？

不孕症從檢查、治療追蹤、到人工受孕過程，不論是心理上的期待與壓力，或是經濟上的負擔，往往都讓人喘不過氣。再者，人工受孕也並非100%的成功率，每一次的受孕失敗，同時也代表著之前的花費與過程，還要再重來一次。因此衛福部自今年7月1日起，大幅放寬不孕症補助金額與資格限制，只要不孕夫妻至少一方具中華民國國籍，且妻子年齡未滿45歲者，就可以申請不孕症補助，首次申請最高可達10萬元補助，再次申請也有6萬元補助，大幅減輕不孕夫妻在求子過程中，所承擔的經濟壓力。





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彰化基督教醫院婦產部主任蔡鴻德表示，治療不孕症是個相當耗費金錢與時間的過程，從前期檢查包括抽血、超音波、照子宮鏡等，就需要上萬元左右；而誘導排卵的過程，也會因為使用的方式與藥劑不同而有所差別，從幾千元到幾萬元都有，如果卵巢反應較差者，甚至會因用藥、檢查次數增加而提高費用；確定做試管嬰兒後，胚胎的培養與植入，還要再花上4、5萬左右。一般來說，做一個試管嬰兒平均費用，約落在新臺幣10萬至14萬元左右，且不同醫療院所收費與治療的精準度以提高成功率，也會影響療程的價格。因此政府7月起擴大補助不孕症，金額高達6成，且拿掉收入門檻限制，的確是相當佛心的政策，可以讓不孕夫妻減少不少壓力，專注在備孕上。





無法自然受精需做試管嬰兒的夫婦，可使用冷凍胚胎或新鮮胚胎植入。卵子和精子結合後形成受精卵，就會立刻開始不斷進行細胞分裂，到第3天時形成一個8個卵裂球組成的胚胎。在試管嬰兒的操作中，若採用新鮮胚胎，就是在此時將胚胎植入子宮。





蔡鴻德主任說，新鮮胚胎移植會在取卵後不久進行，也省去結凍和溶解的時間，對於那些對懷孕渴望已久的求子夫妻而言，可以有效縮短時程。但是由於刺激誘導排卵的藥物，會導致血中荷爾蒙濃度上升，在進行新鮮胚胎植入時，母體體內仍有過高的荷爾蒙，例如出現卵巢過度刺激症候群（OHSS），也會降低胚胎著床率。另外，體內過高的黃體激素，也會讓子宮內膜提早黃體化或是老化，使得子宮內膜環境對於胚胎的接受度降低，導致胚胎難以著床。





▲冷凍胚胎可在子宮狀態最佳時植入，提高受孕成功機率。（圖／資料照片）

冷凍胚胎，是將三天大的胚胎或是養到第五天的囊胚進行冷凍。冷凍方式為將胚胎和冷凍液裝入冷凍管中，經過降溫使胚胎靜止下來停止繼續分裂細胞，然後再放在-196度的液氮中保存。好處是可以等到下一週期母體體內的荷爾蒙逐漸恢復正常，子宮內膜環境對胚胎接受度最高的時候再植入，提高著床的成功率。此外，對於較為年輕結婚的夫婦，也可以選擇先行冷凍胚胎，待雙方經濟基礎更穩定時再來解凍懷孕，不會打亂人生規劃的時程。當然，這樣所耗費的時間與金錢也較高，尤其對於年紀較長已經要跟時間賽跑，或是求子失敗多次的夫婦來說，多一個月的等待可能都太漫長。



