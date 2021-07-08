中市夜市「穩健解封」 禁內用、試吃、邊走邊吃

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市府經發局長張峯源指出，為兼顧市民健康及業者經濟，台中市這次自明日起受理夜市提出防疫計畫申請，審核通過後採有限度解封，攤商及民眾仍應做好防疫措施、減少群聚情形。市府推出夜市有限度解封方案，並制定「夜市防疫計畫申請須知」，由夜市管理委員會或負責人擬具防疫計畫書，送交經發局進行書面審查及現場勘查，通過後才能復業，原則上收件後，約一周可以答覆申請結果。
夜市提出的防疫計畫書內容應提出具體因應作為，如減少出入口、專責人力負責實聯制、量測體溫、手部消毒、監控容留人數，及攤商與工作人員造冊、健康狀況監測、訂定環境清消計畫、如發生確診病例時的應變措施等；此外，夜市僅能提供外帶或外送，雖中央已開放夜市自7月13日起若符合指揮中心指引將可內用，但中央同時授權市府可適時調整管制措施，因考量夜市人潮較易聚集，且新冠病毒瞬息萬變，台中仍禁止內用、試吃、邊走邊吃，將採循序漸進方式開放。
張峯源強調，夜市核心營業時間應做好容留人數控管，逾容留人數時，暫時停止開放民眾進入；另管委會或業者應設置「社交距離宣導員」，隨時於人潮聚集、排隊熱區宣導民眾注意社交距離，並輔以地貼或膠條指引1.5公尺社交距離的排隊動線。個別攤商或夜市如違反防疫規定，依情節輕重處3,000元至15,000元罰鍰，並勒令停業，改善後經複查通過，始得恢復營業。
經發局指出，市府除持續強化查核外，也將請夜市管委會或負責人要求所轄攤商遵守各項防疫規定，務求降低疫情風險。
此外，除了夜市以外的台中市其他餐飲場所，經發局說明，如符合中央流行疫情指揮中心公佈的「餐飲業防疫管理措施」，包含人員健康管理、人員衛生行為、環境清潔消毒、顧客用餐管理及應變措施，並同時有隔板、梅花座或可維持用餐之社交距離，即可提供內用服務。