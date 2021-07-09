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開放青少年接種已1個月！日本青少年打疫苗狀況懶人包

▲日本狀況嚴重，政府力推疫苗，連青少年都在預計施打範圍中。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本狀況嚴重，政府力推疫苗，連青少年都在預計施打範圍中。（圖／美聯社／達志影像）

記者賴正琳/綜合報導

2021-07-09 01:00:00

全球都在關心疫苗施打狀況，但各國政府對於青少年和兒童施打疫苗都格外謹慎，在沒有足夠臨床實驗報告的情況下，都不太敢首先開放讓青少年或兒童施打。不過力拼接種率的日本，早在6月1日中央政府就通過開放給12歲至16歲施打，四方報團隊整理日本青少年施打狀況，一起來探究。

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日本狀況嚴重，政府力推疫苗，連青少年都在預計施打範圍中。根據《NHK》報導，美國輝瑞製藥與德國BioNTech聯合研發的疫苗，在6月1日公布美國12至15歲接種的臨床試驗報告中，證實其安全性與有效性，因此日本厚生勞動省（即衛福部、勞動部）決定將公眾接種疫苗的目標年齡從16歲開放至12歲以上，在5月底獲得專家組成的分科會批准，但15歲以下接種輝瑞疫苗仍須經過監護人同意。雖然厚生省通過，但實際執行仍尚未普及，各地方政府依然按照年齡層從老至幼開放中。日本自衛隊設置在東京都及大阪府的大規模疫苗接種中心，從17日才開始將施打對象年齡放寬到18歲以上。

根據《讀賣新聞網》，日本現階段目標仍是在7月底前將第一線醫護人員和老年人口盡快接種完畢。各地方政府的疫苗接種限制和速度則不盡相同，像是群馬縣高崎市與太田市的大規模接種會場預約，是按照年度來設定預約資格的，因此今年將過18歲生日的未成年人都可完成登記。在4日時，還發生4名17歲未成年男女登記了18歲以上民眾接種莫德納疫苗的預約系統並完成施打之疏失，造成社會輿論，但萬幸的是這4名青少年目前身體無大礙。

日本疫情並無趨緩，但民眾對長期封城感到疲倦，政府不得不時而宣佈緊急事態，時而暫時解除。才剛解除第3次緊急事態沒多久，疫情呈現反彈趨勢。8日下午，日本確定發佈第4次東京都「緊急事態宣言」，時間從7月12日到8月22日；另外沖繩的緊急事態宣言也延長至8月22日，整個期程涵蓋東京奧運舉辦的時間，即奧運會將在緊急事態下開幕和舉行，且首都圈內的比賽場館將全數閉門舉辦。

不過，雖然政府大力鼓吹民眾打疫苗，且疫苗現貨充足，日本的接種率仍不高，距離母體免疫有效的70%仍很遠，主因在於民眾打疫苗的意願極低。日本人民對疫苗普遍抱持著不信任態度。

1980年代的麻疹、腮腺炎、德國風疹（MMR）疫苗曾在日本出現嚴重副作用，尤其1989年，180萬新生兒接種疫苗，卻有1754人染上無菌性腦膜炎，引起社會極大恐慌。英國醫學雜誌《柳葉刀》（Lancet）曾在去年發表研究論文，表明問卷調查後發現，超過七成的日本受訪者沒有信心及意願，要讓小孩接種疫苗。該研究指出，日本國民普遍不信任疫苗的三個面向——有效性、重要性和安全性。雖然日本民間施打意願不高，但知名疫苗藥廠都正將疫苗臨床實驗向青少年和嬰幼兒實施。

美國輝瑞藥廠 (PFE-US) 於在6月 8 日表示，該公司與德國生技公司 BioNTech(BNTX-US) 所共同研發的新冠疫苗，將針對 12 歲以下的幼童來展開大規模的臨床實驗。該臨床實驗將於美國、芬蘭、波蘭以及西班牙等國家實施，參加實驗的幼童人數最多將達到 4500 人。輝瑞藥廠推估，在今年9月時就能得到歲至11歲幼童的臨床實驗結果，並設法在當月份向當局提出緊急使用許可申請。2 至 5 歲的臨床實驗結果也會跟著出爐；估計最快在 10 月或 11 月的時候，就能拿到 6 個月至 2 歲大幼兒的臨床實驗結果。

如對東北亞青少年接種系列報導有興趣的讀者，歡迎閱讀四方報團隊早前的報導《青少年準備開打疫苗　南韓學生接種政策懶人包》，以獲取更多資訊。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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