自行解封要「人與人的連結」　員警扮嫖客查獲泰國賣淫女

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花名妮妮的女子（31歲、泰國籍）在網路上張貼體型苗條，皮膚白皙，留著一頭長髮，非常亮麗的年輕女子照片尋找交易對象，全套30分鐘、價格2500元。但當警察亮出身分，她自知無從狡賴，坦承從事性交易維生。但發現這名來台賣淫的妮妮，身材、面貌都與網路照片落差很大。
員警當場在她的套房內搜出9個保險套及1個使用過的保險套，並依防疫規定量測額溫、詢問有無Covid-19相關症狀，初步了解無染疫症狀，警訊中妮妮供稱，這段期間從事性交易，都透過網路聯繫，並未留下對方的姓名、聯絡電話，不記得對方是誰，對於何人協助租下套房也是一問三不知。
龜山分局大華派出所陳均百表示雖然目前防疫勤務繁重，每天不定時在養生館、小吃店、KTV及網咖店執行巡邏守望防止偷偷營業，違反防疫規定外，仍會持續網路巡邏，嚇阻色情產業鏈在疫情期間連結，查察行動不會有所鬆懈。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。