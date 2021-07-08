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自行解封要「人與人的連結」　員警扮嫖客查獲泰國賣淫女

▲龜山警方查獲泰國女子賣淫案，發現本人與網路招攬生意廣告上的女子，無論身材與面貌都落差甚大。（圖／龜山分局提供）
▲龜山警方查獲泰國女子賣淫案，發現本人與網路招攬生意廣告上的女子，無論身材與面貌都落差甚大。（圖／龜山分局提供）

記者李春台/桃園報導

2021-07-08 18:22:19

國內本土疫情嚴峻尚未平息，但仍有人不顧染疫風險企圖「人與人的連結」！桃園市警局龜山分局昨（7）日就查獲一名花名妮妮的泰國女子，涉嫌在網路找尋芳客進行性交易。警方查出妮妮為泰國籍自110年1月持觀光簽證來台已經逾期居留，全案依違反社維法移送裁處並送往桃園專勤隊靜候遣返回國，龜山警方持續追求幕後集團。

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員警佯稱有興趣，跟喬裝買春客的員警透過line聯繫，昨天深夜約在某出租套房內見面交易，相約在出租套房見面，員警等待時機成熟後通報在外埋伏的同事進入，妮妮見嫖客變成警察，當場楞住，坦承防疫期間從事性交易，但不知道客人身分，也沒留下聯絡方式。

花名妮妮的女子（31歲、泰國籍）在網路上張貼體型苗條，皮膚白皙，留著一頭長髮，非常亮麗的年輕女子照片尋找交易對象，全套30分鐘、價格2500元。但當警察亮出身分，她自知無從狡賴，坦承從事性交易維生。但發現這名來台賣淫的妮妮，身材、面貌都與網路照片落差很大。

員警當場在她的套房內搜出9個保險套及1個使用過的保險套，並依防疫規定量測額溫、詢問有無Covid-19相關症狀，初步了解無染疫症狀，警訊中妮妮供稱，這段期間從事性交易，都透過網路聯繫，並未留下對方的姓名、聯絡電話，不記得對方是誰，對於何人協助租下套房也是一問三不知。

龜山分局大華派出所陳均百表示雖然目前防疫勤務繁重，每天不定時在養生館、小吃店、KTV及網咖店執行巡邏守望防止偷偷營業，違反防疫規定外，仍會持續網路巡邏，嚇阻色情產業鏈在疫情期間連結，查察行動不會有所鬆懈。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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疫情再降溫，您認為台灣「嘉玲」是否有機會再回來？

是，但還不能鬆懈，大家防疫加油
否，等疫苗覆蓋率到一定程度之前
30.23%69.77%
2021-07-08-2021-07-11

三級警戒延長，部分場所「微解封」，此舉防疫政策你滿意嗎?

滿意，鬆綁民生經濟才可振興
不滿意，鼓勵大家往外旅遊嗎
25%75%
2021-07-08-2021-07-11

雖還未全國開放，但如果輪到你，你有意願登記嗎?

有意願
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90.57%9.43%
2021-07-06-2021-07-09
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