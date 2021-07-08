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越南越南本土疫情逾2萬確診　胡志明市將日篩百萬人

▲越南疫情未歇，胡志明市為了快速揪出COVID-19確診者，發話部署2000個醫療團隊每天採集130萬個樣本。。（示意圖／shutterstock）
▲越南疫情未歇，胡志明市為了快速揪出COVID-19確診者，發話部署2000個醫療團隊每天採集130萬個樣本。。（示意圖／shutterstock）

中央社

2021-07-08 18:53:56

（中央社記者陳家倫河內8日專電）胡志明市為了快速揪出COVID-19確診者，發話部署2000個醫療團隊每天採集130萬個樣本。越南新一波COVID-19本土疫情迅速蔓延，迄今2個多月時間已有逾2萬人染疫。

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網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，胡志明市目前每天可以檢測40萬個樣本，當局現在發話要把篩檢能量提升3倍，但沒有透露將如何運作，以及能否負荷每天超過百萬人的篩檢量。

胡志明市市長阮成鋒（Nguyen Thanh Phong）說：「隨著更多確診者出現，胡志明市決定增加篩檢率，並將重點放在高風險區。」

胡志明市6月26日開始進行規模500萬人的篩檢，一開始的目標是在10天內完成這項計畫，但目前沒人知道篩檢的情況進行得如何。

越南4月下旬爆發新一波2019冠狀病毒疾病（COVID-19）本土疫情，迄今全國染疫人數已經突破2萬，其中胡志明市確診病例最多，已有逾8500人染疫。

胡志明市全市將於9 日起祭出15天的社交距離措施，民眾除非必要不得外出，且至少須保持2公尺的社交距離，期間也禁止餐飲外送，所有的摩托計程車服務等都將暫停。

在要求確診者必須住院觀察、治療的情況下，胡志明市啟動大規模篩檢的同時，也不斷增加醫療收治能量。越南青年報（Tuoi Tre）報導，胡志明市已經把3座公寓大樓改造成醫療收治機構，共計能容納8000張病床。

胡志明市衛生局副局長曾志尚（Tang Chi Thuong）說，這3座公寓原本是安置住宅，現在拿來作為收治COVID-19患者的專門醫院，主要對象是那些輕症與無症狀患者。

胡志明市衛生局表示，大約有80%的患者都是輕症或無症狀，因此必須為這些患者提供專門的治療場所。（編輯：高照芬）1100708

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