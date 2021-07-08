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英國決定7／19全面解封　科學家譴責過於草率

▲英國首相強生計劃於19日解除經濟防疫措施，但此作法恐與專家意見相違背。 （圖／美聯社／達志影像）
▲英國首相強生計劃於19日解除經濟防疫措施，但此作法恐與專家意見相違背。 （圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-07-08 18:49:24

（中央社倫敦8日綜合外電報導）英國首相強生計劃於19日解除英國經濟防疫措施，但此作法恐與部分他一直以來依循的專家意見相違背。 超過4000名專家聯署呼籲英國政府暫停這項「過於草率」的決定。

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2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情持續，儘管英國仍有在全世界數一數二高的疫苗接種率，也面臨新一波疫情，但強生（Boris Johnson）依舊想要豪賭。與其讓全國封城，他希望採取與病毒共處的策略，這也將是全世界首次考驗疫苗對於防堵Delta變異病毒是否具有效力。

強生為了讓更多民眾接種疫苗，已經將所謂的「自由日」延後4週。但由於英國目前超過86%成人已接種第一劑疫苗，且有近2/3成人完成接種，強生將19日訂為解封的「最終日」。

然而，科學家稱英國政府的解封計畫是「危險且不道德的實驗」，超過4000名科學家、醫師、護理人員與其他專家7日在知名醫學期刊「刺胳針」（Lancet）發表聯名信譴責，表示「我們認為這項決定危險且過於草率」。

信中表示：「英國政府必須重新考慮現行策略，並採取迫切手段保護大眾，包括孩童。我們認為政府打算施行的是危險且不道德的實驗，呼籲暫停且廢止即將於2021年7月19日實施的計畫。」

然而，新任衛生大臣賈維德（Sajid Javid）表示，疫情期間衍生諸多衛生、教育和經濟問題，生活必須回歸常軌，即使結果可能導致每天確診人數達10萬例。

英國目前7天平均確診人數突破每日2萬5000人，是5月中旬的10倍多。不過，死亡人數從4月中旬起均維持在平均每日30人以下。科學家表示，這顯示接種疫苗可以挽救生命。

不過，這當中仍出現警訊。英國目前每天有約350人因為COVID-19入院，雖然相比疫情高峰期大幅下降，但在過去7天已上升約45%。（譯者：戴雅真/核稿：陳昱婷）1100708

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2021-07-08-2021-07-11

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